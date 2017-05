”Hon är delikat för Elitloppet...”

Förra veckan var det Nuncio, den här veckan är det Delicious U.S..

Nuncio klarade inte att runda fem motståndare i ett snabblopp på Solvalla i onsdags.

Under tisdagskvällen är det Delicious U.S. tur att möta sju i sammanhanget beskedliga motståndare i ett stolopp över kort distans i Eskilstuna.

Tränaren Daniel Redén säger att det är femtio-femtio att åttaåringen startar i Elitloppet, och både han och Elitloppsgeneralen Markus Myron säger att det är upp till henne själv att bestämma.

Delicious U.S. kommer med tolv raka segrar sedan miljonloppet Hugo Åbergs Memorial på Jägersro i slutet av juli 2015.

Hon har imponerat efter comebacken i årets tre segrar.

Tuff utmaning

Det finns ingen anledning att tro annat än att hon dansar runt tusenmetersovalen på lätta ben och att det blir start i Elitloppet på Solvalla nästa söndag.

Även om jag själv har mina bryderier över hur det lilla stoet eventuellt ska klara två tuffa heat efter sina skador och sjukdomar.

För mig såg Nuncio fortsatt ut att inte vara fräsch och i form, till skillnad från de flesta andra experterna gillade jag heller inte intrycket i värmningar och provstarter.

Tränaren Stefan ”Tarzan” Melander är av en annan uppfattning och jag tolkar honom som att Nuncio trots allt kommer att starta i Elitloppet.

Gör upp redan i försöket

Det lutar åt att kusken Örjan Kihlström kommer att köra Nuncio och Delicious U.S. i försöken – även om John Campbell blivit tillfrågad att köra Nuncio de två senaste åren men tackat nej, nu är på plats och passar bättre på den här hästen.

Om Delicious U.S. ger ett positivt intryck i veckans start så måste Myron ranka henne före Nuncio baserat på form, och då placera Nuncio i samma heat som Bold Eagle.

Nuncio måste vara långt ifrån favorit nu.

En avgörande vecka

Flera kämpar nu för den åtråvärda positionen att ha två hästar med i Elitloppet: tränaren Lutfi Kolgjini (Dante Boko och Target Kronos), tränaren Stefan ”Tarzan” Melander (Cruzado dela Noche och Nuncio), tränaren Daniel Redén (Propulsion och Delicious U.S.) och ägaren Pierre Pilarski (Bold Eagle och Buzz Mearas).

Faktum är att både ”Tarzan” och Redén kan få tre hästar med då både Volstead respektive Wild Honey också får ses som aktuella – det känns lite väl mycket, framförallt i Redéns fall där det är samma ägare på alla tre.

Tio hästar är klara, sex platser återstår.

Min rankning just nu av de Elitloppsklara hästarna: 1) Bold Eagle, 2) Resolve, 3) Timoko, 4) Propulsion, 5) Dante Boko, 6) Cruzado dela Noche, 7) D.D.'s Hitman, 8) Up and Quick, 9) Spring Erom, 10) Elian Web.