Vunnit 20 miljoner

– The True F. tycker jag är bästa spiken, säger butikens ägare Dennis Olofsson till Trav365.

Hittills under 2017 har de spelat in 20 miljoner kronor.

Tidigare i år prisades de som bästa ATG-butik under 2016.

Det var på ATG Sales Awards tidigare i år som Café Brasco i Stockholm fick ta emot det finaste priset på galan – årets ATG-butik 2016.

I motiveringen till priset stod bland annat:

”Butikens stora engagemang och kunnighet har bidragit till en välkomnande mötesplats för alla olika sorters kunder. Med en genomtänkt affärsplan har butiken överträffat sina egna högt satta målsättningar i såväl butiken som på Tillsammans.”

Och spelmässigt fortsätter det gå bra för butiken, hittills under 2017 har de spelat in 20 miljoner kronor på trav, runt fem miljoner kronor per månad.

Inför kvällens V86-tävlingar bjuder butikens ägare Dennis Olofsson på sina bästa tips.

”Vill spela in 80 miljoner”

– Fram till och med sista april så har vi spelat in 20 miljoner kronor, varav drygt 16,3 miljoner är via ATG Tillsammans och de övriga miljonerna är i butiken, säger Dennis Olofsson till Trav365 och fortsätter:

– Det är en helt okej siffra, men vi är ändå inte nöjda.

Jasså?

– Vi har satt ett mål för oss själva i år och det är att vi under en ettårsperiod ska spela in 80 miljoner kronor. Tittar man från november i fjol fram till i dag så har vi kommit drygt halvvägs, vi hade en fantastisk november och december. Det har väl efter det gått lite sämre tycker vi, men det är bara att kämpa på, det är det vi kan göra.

Och redan i kväll finns chansen för Café Brasco att spela in nya miljoner, det på V86.

– Det är inte alltid roligt att spika de största favoriterna, så vi hoppar det i kväll också. Jag går på 6 The True F. (V86-6) som jag tycker står bra till.

Dennis Olofsson bjuder också på några ”kantbollar” i omgången.

– i Montéloppet, V86-4, vinner väl kanske jättefavoriten 5 Nantucket, men 7 Olympic Kronos var ju nära den senast och då det skiljer mycket spelprocent dessa två emellan så tycker jag den är rolig. Sedan tror jag en del på 11 Comte du Pommeau (V86-2) som jag tycker kommit tillbaka starkt och han kan nog hamna bra på det direkt från springspår på tillägg om Norman prickar starten, säger han.