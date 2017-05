Mardrömslottning för Åke Svanstedt

(Häst – tränare – kusk)

HEAT 1 (BLÅ)

1. Spring From – Dan Widegren – Christoffer Eriksson:

2. DD´S Hitman – Petri Puro – Ulf Ohlsson

3. Delicious U.S – Daniel Redén – Örjan Kihlström

4. Tjacko Zaz – Timo Nurmo – John Campbell

5. Bold Eagle – Sébastien Guarato – Frank Nivard

6. Cruzado Dela Noche – Stefan Melander – Per Linderoth

7. Takethem – Steen Juul (kör själv)

8. Resolve - Åke Svanstedt (kör själv)

HEAT 2 (GRÖN)

1. Up And Quick – Frank Leblanc – Frank Nivard

2. Twister Bi – Jerry Riordan – Christoffer Eriksson

3. Propulsion – Daniel Redén – Johan Untersteiner

4. Nuncio – Stefan Melander – Örjan Kihlsteröm

5. In Vain Sund – Daniel Redén – Erik Adielsson

6. Timoko – Richard Westerink – Björn Goop

7. Dante Boko – Lutfi Kolgjini – Adrian Kolgjini

8. Elian Web – Talli Webbie

Bold Eagle

Nationalitet (ägare): Fransk (Ecurie Pierre Pilarski).

Tränare: Sébastien Gurato.

Kön: Hingst.

Ålder: 6 år e Ready Cash – Reethi Rah Jet.

Startprissumma: 31 194 709 kronor.

Rekord: 1.10,1 (över medeldistans).

Timoko

Nationalitet (ägare): Fransk (Richard Westerink)

Tränare: Richard Westerink.

Kön: Hingst.

Ålder: 10 år e Imoko – Kiss Me Coulones

Startprissumma: 44 173 058 kronor.

Rekord: 1.09.1

Propulsion

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Zet.)

Tränare: Daniel Redén.

Kön: Hingst.

Ålder: 6 år e Muscle Hill – Danae.

Startprissumma: 7 282 195 kronor.

Rekord: 1.08,9.

Up and Quick

Nationalitet (ägare): Fransk (Ecuire Quick Star).

Tränare: Franck Leblanc.

Kön: Hingst.

Ålder: 9 år e Buvetier d´Aunou – Fichtre.

Startprissumma: 19 425 650 kronor.

Rekord: 1.09,4.

Resolve

Nationalitet (ägare): Amerikansk (Hans Enggren).

Tränare: Åke Svanstedt.

Kön: Hingst.

Ålder: 6 år e Muscle Hill – Anikawiesahalee.

Startprissumma: 20 837 506 kronor.

Rekord: 1.08,9.

D.D.'s Hitman

Nationalitet (ägare): Finsk (Reima Kuisla Stables Oy, Finland).

Tränare: Petri Puro.

Kön: Hingst.

Ålder: 6 år e Donato Hanover – Deedee´s Destiny.

Startprissumma: 2 724 569 kronor.

Rekord: 1.09,8.

Elian Web

Nationalitet (ägare): Finsk (Talli Webbie).

Tränare: Katja Melkko.

Kön: Valack.

Ålder: 5 år e Like A Prayer – E L Dolly.

Startprissumma: 3 551 213 kronor.

Rekord: 1.10,2.

Dante Boko

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Be The Best).

Tränare: Lutfi Kolgjini.

Kön: Valack.

Ålder: 7 år e Going Kronos – Margherita Rosa.

Startprissumma: 5 672 776 kronor.

Rekord: 1.09,2.

Spring Erom

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Sten Nilsson AB).

Tränare: Dan Widegren.

Kön: Hingst.

Ålder: 12 år e Gentle Star – Springflickan.

Startprissumma: 7 583 341 kronor.

Rekord: 1.10,4.

Cruzado Dela Noche

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Courant AB).

Tränare: Stefan Melander.

Kön: Hingst.

Ålder: 5 år e Muscle Massive – Alidade.

Startprissumma: 4 900 971 kronor.

Rekord: 1.09,5.

Takethem

Nationalitet (ägare): Dansk (Takethem I/S).

Tränare: Steen Juul.

Kön: Hingst.

Ålder: 7 år e From Above – O´Cherie.

Startprissumma: 2 430 668 kronor.

Rekord: 1.10.5.

Delicious U.S.

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Zet).

Tränare: Daniel Redén.

Kön: Sto.

Ålder: 8 år e Cantab Hall – Ipsara L.B.

Startprissumma: 6 481 572 kronor.

Rekord: 1.08.6.

Tjacko Zaz

Nationalitet (ägare): Svensk (Kings Arms i Avesta AB).

Tränare: Timo Nurmos.

Kön: Valack.

Ålder: 5 år e Crazed – Kinoras Zaz.

Startprissumma: 970 381 kronor.

Rekord: 1.09,5.

Twister Bi

Nationalitet (ägare): Italiensk (Pasquale Ciccarelli).

Tränare: Jerry Riordan.

Kön: Hingst.

Ålder: 5 år e Varenne – Lorraine Bi.

Startprissumma: 2 872 055 kronor.

Rekord: 1.09,5.

In Vain Sund

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall Zet).

Tränare: Daniel Redén.

Kön: Hingst.

Ålder: 5 år e Revenue – Staro Yasmine.

Startprissumma: 3 243 197 kronor.

Rekord: 1.09,7.

Nuncio

Nationalitet (ägare): Svensk (Stall T.Z.).

Tränare: Stefan Melander.

Kön: Hingst.

Ålder: 6 år e Andover Hall – Nicole Isabelle.

Startprissumma: 27 948 230 kronor.

Rekord: 1.08,7.