Mycket annorlunda jämfört med att stå i en studio, enligt tv-stjärnan Per Skoglund.

Elitloppshelgen på Solvalla är den största travhelgen i Sverige för våra två- och fyrbenta stjärnor.

Men det är också den största helgen för de som jobbar med tv-produktionen.

En vanlig lördag med V75 arbetar de normalt drygt sex timmar i direktsändning – från tv-studion i Värtahamnen i Stockholm. I helgen väntar 16 timmar direktsändning, från innerplan på Solvalla.

Mycket förberedelser och minutiös planering pågår länge för att få allting att klaffa – men den här helgen är så speciell, på så många vis.

”Bara spänna fast sig och åka med”

Per Skoglund kommer att vara programledare för travets tv-sändningar både lördag och söndag, och de ligger inte på latsidan direkt, inför vad som komma skall.

– Det kan man säga. Det är mycket samtal, mycket sms, och vi har olika sms-grupper där vi bollar idéer, tankar och förslag fram och tillbaka. Det är ju en planering som börjar ta form utefter hur hästarna kommer på plats i Elitloppet. Det stod tidigt klart att Bold Eagle skulle komma och då tar man höjd på det. Vad kan man göra runt det?, säger Per Skoglund och fortsätter:

– Sedan var det så speciellt att det dröjde ju bara till minuter kvar till dess att startlistan till Elitloppet skulle sitta innan Daniel Redén och Stefan Melander sa ja tack med Delicious och Nuncio och när man jobbar med en tv-produktion, ordet jackpott kanske blir fel då det är hästar vi pratar om, men herrejösses alltså vilket sjukt jävla lopp det kommer bli.

Så det var inte bara Solvalla och trav-fansen som jublade av Redén och Melanders besked, utan även ni i tv-produktionen?

– Det är klart. Om vi jämför med hockey-VM som var precis med ett svenskt lag som går lite på halvfart i gruppspelet och sedan succesivt ökar och ökar och sedan vinner VM-guld, alla som jobbar med det på tv-sidan, det är ju bara att spänna fast sig och åka med egentligen. Alla förutsättningar finns där för att göra ett kanonjobb och du behöver bara sköta ditt proffsigt och som du ska göra, alla ingredienser finns där, och det är det bästa som kan hända. Precis så är det inför årets Elitlopp.

”Höll på att frysa ihjäl”

Hur skiljer sig arbetet för er framför kameran en sådan här helg, jämfört med en ”vanlig” arbetsdag?

– För det första är vi i en levande miljö, vi står ju på innerplan på Solvalla och det betyder ju att man är utsatt för alla element som värme, vind och sådana saker. För tre år sedan till exempel när det regnade så in i bängen, och när Nahar vann 2013, jag jobbade i vinnarcirkeln på Solvalla då, men de som jobbade med sändningen höll på att frysa ihjäl, säger Per Skoglund och berättar vidare:

– Att sända från en studio är lugnare, säkrare och tryggare miljö för alla, det är tryggare i längden. Men, det är en helt annan nerv och närvaro att stå på innerplan på Solvalla, men man är ju ganska utsatt.

Hur får ni ihop en sådan här sändnings-helg?

– Det är så otroligt långa sändningar, så otroligt mycket förberedelser vi har, och redaktörer som ju så klart har en egen tanke i sitt huvud hur de vill ha det. Det är långa sjok och många moment som tittarna aldrig har en aning om, som man planerar.

Per Skoglund berättar hur han som programledare i tv aldrig jobbar efter manus, inte ens en helg med 16 timmars direktsändning.

– Jag har aldrig ett manus, jag har förslag från redaktörer som hon eller han skrivit, men jag har aldrig klarat av att hålla mig till manus, jag tycker det är dötrist och jag klarar inte av det helt enkelt.

Något som fungerar utmärkt när det gäller en sändning om trav, enligt Skoglund.

– Några av styrkorna med trav-tv är att när vi sänder har vi möjlighet att vara väldigt flexibla, vi har ingen mixed-zon inom travet och vi kan när som helst när vi orkar och har möjlighet springa och prata med den vi vill prata med, enda grejen vi inte kan avbryta och ta om är ju under själva loppet, och det pågår i ungefär två-tre minuter. Vi har en otrolig flexibilitet och då gäller det att alla som jobbar med det kan ta det på uppstuds. Jag har aldrig jobbat med något annat i sport- eller tv-väg där man har möjligheten att vara så flexibel, säger Per Skoglund och fortsätter:

– De som tittar på Elitloppet i år, både lördag och söndag, de kommer, ursäkta att jag svär, inte missa en jävla sekund av dramatiken.

”När Nuncio plockar ner Bold Eagle”

Vad ser du, som programledare över helgens sändningar, mest fram emot?

– När Nuncio plockar ner Bold Eagle från dödens.

Önsketänkande, eller tror du det kan bli så?

– ….. Så här…. Alla de Elitlopp jag har sett, där har jag ju ungefär vetat hur bra hästarna är som ställer upp, det finns naturligtvis de som sett fler Elitlopp eller bättre hästar tycker dom, men årets Elitlopp, där kan nog ingen säga med säkerhet hur bra Bold Eagle är. Hur bra är Nuncio om Stefan, som han säger, fått honom i form och lirkar lite med utrustningen? Hur snabbt kan Delicious avsluta sista 300 meterna om hon får smyga med i rygg? Hur fort springer Up and Quick över den här distansen med två lopp i kroppen? Propulsion med Johan Untersteiner och som enligt rapporter är bättre i jobb igen? Det är så sjukt spännande hästar, säger Per Skoglund och fortsätter:

– Jag tror årets Elitlopp, det har så många ingredienser som gör att det kan bli de bästa Elitlopp som körts hittills. Själva anspänningen inför försöken den kommer vara, ja, jag får hög puls bara jag tänker på när startbilen rullar till Elitloppsförsök ett. Men jag tror Nuncio vinner.

Hur förbereder sig en programledare för en sådan här helg?

– Det ska man säga att vi som jobbar i studion vi har det bra, vi har vatten nära till hands, vi får mat till oss, och vi har den uppbackningen, och det måste man också nästan ha. Man får kaffe, man får sitta, man får skugga. Hjärnan påverkas på ett helt annat vis när man står i en såhär lång sändning, när man är inne i det märker man det inte riktigt, men sedan kommer reklamen och man pustar ut och då kan det komma: oh, jävlar liksom, säger Per Skoglund och avslutar:

– Sedan har jag av vis erfarenhet lärt mig att man går hem och lägger sig på lördag kväll, raka vägen.