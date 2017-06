Vännernas galna vinst: 43 miljoner

Favoriterna radade upp sig på V75 under Elitloppssöndagen. Utdelningen på fem rätt uteblev vilket innebär att en ensam vinnare kan kamma hem 38 miljoner på V75 under lördagen.

Omgången avgörs på Mantorp, med bland annat Ina Scots Ära som en av de sportsliga höjdpunkterna.

Och det är just i Östergötland vi hittar den senaste storvinsten på trav, som tog sig in på topp-fem-listan genom tiderna. 10 december i fjol tog kompisgänget hem alla sju rätt. Belöningen: 43 miljoner som delades mellan de sju vännerna och grannarna, plus ytterligare två personer som hade köpt in sig på systemet som kostade 840 kronor.

”Darr på gasfoten”

– Min fru ringde och berättade för mig när jag satt i bilen, då tappade jag konceptet helt, sa lagledaren Patrik Olsson till Trav365 bara någon timme efter storvinsten.

– När hon ringde hade hon en ton, som jag bara känner igen från när jag friade till henne. Hon var överlycklig och när hon framförde meddelandet så tappade jag konceptet. Det blev darr på gasfoten och jag sjönk ner till 30 kilometer i timmen. Det gick inte att köra.

– Det blir ingen normal vecka det här, konstaterade han några dagar senare.

”Fanns inte i min värld”

Några veckor senare gick några ur vinstgänget ut i TV4 och berättade om den galna vinstkvällen. Då valde bland annat 30-årige Johan Börjesson att köpa en lyxbil mitt i vinstyran – utan att kolla priset.

– Det fanns inte i min värld att det skulle hända. Första kvällen, och första tiden efteråt var så overklig. Det är svårt att beskriva känslan, sa Johan till Trav365 tre månader efter jättevinsten och lade till hur ofta han blev påmind om vinsten:

– Det händer någon gång i veckan. Det kan vara någon som kommer fram och gratulerar. Jag frågade faktiskt Patrik (lagledaren) i bastun för en tid sedan, och han tänker på det varje dag. Då blir jag nästan förbannad på mig själv att jag inte tänker på det oftare. Det är som om livet fortsätter som vanligt och man glömmer bort det.

Lördagens V75-omgång från Mantorp sänds i ”V75 Direkt” i TV12 med start 14.30.

Se faktarutan nedan hur spelarna tagit hem tidernas fyra största travvinster.