Handbollsstjärnans jättevinst: 2,3 milj

Skrällarna avlöste varandra när V75-cirkusen gästade Mantorp under lördagen.

Redan i den första avdelningen kom den första mini-skrällen då nio-procentaren Ottens Casher och Örjan Kihlström kunde vinna, där storfavoriten M.T.King of Cash bara slutade trea.

Den första riktiga jätteskrällen kom i den femte avdelningen. Kim Eriksson kunde skrällvinna med This Is It N.O., där favoriten Fossens Bonus aldrig var med i segerstriden.

– Jag vågade verkligen inte ta ut något i förväg, sa segerkusken Kim Eriksson efter loppet.

Vann med 29-oddsare

Segern rensade rejält i kuponghögen där värdet steg från 2 032 kronor till 159 622 kronor.

Sedan kom nästa jätteskräll. I V75-6, Ina Scots Ära, var det på förhand upplagt för Cyber Lane som hade nio av nio segrar hittills. Robert Bergh och Muscle Hustle ville annorlunda och kunde knipa segern till vinnaroddset 29 gånger.

I den sista avdelningen pallade sedan hela omgångens storfavorit, Carabinieri, för trycket och kunde vinna, där kusken Peter Untersteiner hoppas på en plats i Oslo Grand Prix nästa söndag.

Utdelningen på sju rätt landade på hela 2 156 547 kronor.

Tog hem 6,9 miljoner

Mest i hela landet spelade den välkände trav-experten Thomas ”Ögat” Öhman via ombudslaget ”Hedlunds Travögat” och Köpandel som ligger bakom laget.

Totalt fick han in tre av sina system som tillsammans gav 6 990 783 kronor, fördelat på 30 andelar.

Även den före detta landslagsspelaren i handboll, Johan ”Hubbe” Sjöstrand, lyckades sätta sju rätt, via sitt spel ”Sjöstrand sjöar” på sajten Vinnatillsammans. Hans tips gav 2 370 571 kronor som fördelas på tio andelar.

”Lycka till i sista nu ni 10 som köpt Sjöstrand sjöar. Kvar med spik Carabinieri”, skrev Johan Sjöstrand på Twitter innan det sista loppet.

Även i Katrineholm finns det en spelare som lär vara extra glad just nu. En spelare lämnade in en så kallad Harry Boy på Ica Maxi för 96 kronor. Där blev belöningen 2 221 751 kronor.

– Det är helt otroligt, säger ATG:s vinnarambassadör Hans G Lindskog till Trav365 under lördagskvällen.

Totalt satte 17 system sju rätt under lördagen.