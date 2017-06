I lördags avgjordes travets elitserie V75 på Mantorp.

Det blev en svår omgång och endast 17 system av totalt 1 192 108 inlämnade överlevde alla sju V75-avdelningarna.

Sju rätt betalade i lördags drygt 2,1 miljoner kronor.

Tre av dessa 17 system som hade alla sju rätt på V75 tillhörde den inom spelkretsar välkände tipsprofilen Thomas ”Ögat” Öhman.

”Ögat” spelade i lördags in lite drygt 6,9 miljoner kronor till 30 andelsköpare hos köpandel.se.

De hade betalat 1 500 kronor för att få en del i Thomas Öhmans V75-system, och belönas nu med lite drygt 233 000 kronor per andel.

”Kul att lyckas hjälpa andra”

”Ögats” V75-vinst i lördags var i särklass den största i landet, och reaktionerna från de glada vinnarna har så klart inte låtit vänta på sig.

– Det är jättekul att vinna pengar åt folk, det har jag haft äran att gjort förut också, och det är alltid roligt att se den glädjen och tacksamhet som de ger. Det är kul att lyckas hjälpa andra att vinna pengar, säger Thomas Öhman till Trav365.

”Ögats” system, som var utskrivet på tio andelar, sålde i 30 andelar – därav att det fick tre stycken 7:or.

– Systemet byggde jag på Travögats bästa spik Jaques Noir, och i och med att jag spelade för tre gånger så mer än vad det rekommenderade spelförslaget var hos Travögat så kunde jag gardera lillspiken Springfield med första reserven Test Drive och andrareserven Conrads Definitif, berättar han.

”Det är min grej”

Inför den avslutande V75-avdelningen när miljonerna skulle fördelas hade Thomas Öhman fyra hästar, där favoriten Carabinieri vann. Hade fjärdeplacerade Bill Flynn vunnit hade ”Ögat” tagit tre av fyra system med alla rätt.

– Jag gillar att andelen kostar lite mer, det gör att vi kan vara med och slåss om de större pengarna precis som i lördags, det är min grej, säger Thomas Öhman och avslutar:

– Jätteskrällen This Is It N.O. fick jag med för att jag vet att det är en bra häst som gjort det bra i Frankrike, nu från bra utgångsläge dessutom.