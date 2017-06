Succétipparna: Så vinner du 10 milj

Tokskrällarna This Is It N.O. och Muscle Hustle chockade de flesta V75-spelare i lördags.

Men inte alla.

Totalt prickade in 17 system in alla rätt och fick drygt 2,1 miljoner kronor bara på sju rätt.

Två som lyckades: Tipsprofilen Thomas ”Ögat” Öhman och handsbollsstjärnan Johan Sjöstrand.

Båda satte andelsspel via ATG Tillsammans och tillsammans spelade de in runt 9,2 miljoner kronor.

Sjöstrand: 2,3 miljoner.

Öhman: 6,9 miljoner kronor, fördelat på tre system.

De som hade köpt in sig på profilernas olika spel fick därmed in runt 230 000 kronor på kontot.

– Det blev lite puls inför sista V75-avdelningen, sa Johan Sjöstrand till Trav365 och åsyftade att han där satt kvar med spik på Peter Untersteiners Carabinieri som vann loppet.

– Roligt att se den glädje och tacksamhet, sa Thomas ”Ögat” Öhman.

”Riktigt bra häst”

I kväll är det tio miljoner i jackpott på spelformen V86. Och tipsexperterna har inte legat på latsidan efter lördagens jättesuccé.

Tvärtom.

Mycket vill ha mer.

Inför den intressanta omgången på Solvalla har de båda lusläst startlistorna – och för Trav365 bjuder de på sina bästa drag.

– 6 Mulligan (V86-4) tycker jag är intressant med lopp i kroppen och barfota nu. Det är en riktigt bra häst som jag hoppas får visa det i dag. Förvånansvärt lite streackad u nuläget (15 procent i skrivande stund), säger Thomas ”Ögat” Öhman.

Han fortsätter:

– En annan som man inte får tappa bort är 11 Magic Gwin (V86-8. Han var fantastiskt bra i ledningen senast, det var en groteskt bra prestation. Han går minst lika bra bakifrån och under tio procent ser jag som en riktigt kul avslutning på omgången.

Johan ”Hubbe” Sjöstrand säger så här om kvällens V86-omgång:

– 6 Hermes Boko (V86-2) har lika bra fart som favoriten, måste med vid gardering. Fem procent är för lågt, säger han till Trav365.

– 12 Regina Brodda (V86-3) har ett tråkigt läge, men såg jättefin ut senast, kraftigt förbättrad. Visst, hon satt fast, men såg riktigt laddad och fin ut. Spår 12 är kallt, men Björn (Goop) löser det och två strykningar gynnar! Det är två roliga streck i alla fall.