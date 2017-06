V86-7 blev en fartfest utöver det vanliga – och en kuskkamp som man sällan får se.

Startraketen Next To None Sib satte allt på ett kort tillsammans med Björn Goop och körde all in för att ta hand om ledningen.

Det gjorde även A.Hannibal med Ulf Ohlsson.

Publiken bjöds på en häftig duell där stjärnorna vägrade att ge sig.

Det bäddade för en av tidernas snabbaste inledningar på en travbana, med tiden 1.05,7 första 500 metrarna.

"Går lite för fort"

– Det var en jävulsk öppning alltså, säger Micke Nybrink

Men, resultatet för de inblandade kuskarna blev minst sagt inte lyckat.

Next To None Sib kastade in handduken 700 meter från mål och A.Hannibal galopperade.

Deras kommentar:

– Det blev en våldsam öppning, jag ville prova min i ledningen för han hade sett så bra ut. Men jag fick ge mig. Det är klart man tänker att det här kanske går lite väl fort så klart, säger Ulf Ohlsson.

– Det är som pest eller kolera, jag hade en häst som inte gillar dödens och så tyckte jag ledarhästen inte var tillräckligt bra för att ha rygg på, säger Björn Goop.

Kärleksförklaringen i TV12

I stället var det TV4-profilen Sofia Aronsson som stal showen tillsammans med Star Advisor Joli.

Hästen profilerade på det hårda öppningstempot och kunde vinna loppet med minsta möjliga marginal.

Då jublade TV4-profilen rejält – och gav en riktig kärleksförklaring.

– Fan vad jag älskar den här hästen, han gör ju aldrig några dåliga lopp, jublar hon.