I söndags avgjordes en extra V75-omgång på Bjerkes travbana i Oslo.

Omgången var i det stora hela favoritbetonad, men två jätteskrällar, 12 Rekord Rune (V75-2) och 7 Twister Bi (V75-7), höjde V75-värdet rejält.

Till slut betalade sju rätt drygt 293 000 kronor, som 31,41 system lyckades pricka in.

”Satsade 30 kronor per andel”

Några av de lyckliga vinnarna var laget ”V75-team Knoxport, söndagsextra” på ATG Tillsammans.

Där hade den 61-årige lagkaptenen Thorbjörn Wallenberg gjort ett reducerat system och gått på sina favoritkuskar.

– Vi satsade bara 30 kronor per andel, och man får max köpa tio andelar, förklarar Thorbjörn och fortsätter:

– Jag hade gjort ett system för 1 900 kronor, men bara fått in 1 700 kronor. Jag frågade då om det var någon som ville köpa fler andelar så jag kunde lämna in systemet jag gjort, jag ville inte plocka bort någon häst. Två nappade på det och jag fick in 60 kronor till, men det räckte inte, så jag fick själv gå in och köpa resten, så jag totalt hade tio andelar.

”Populär på jobbet”

Avdelningen efter avdelning gick sedan spelgängets väg. Men inför sista loppet behövdes det att någon av Thorbjörns favoritkuskar Björn Goop eller Christoffer Eriksson skulle vinna.

Det blev Eriksson, med Twister Bi, minst spelad av alla, som vann V75-7.

– Jag trodde fanimej att hjärtat skulle stanna här hemma, jag var så jätteglad, speciellt för de som spelar med mig. Vi fick 5 006 kronor per andel, men många andra två, tre, fyra andelar. Det är många glada på jobbet nu. Man var populär. En gav mig en whiskyflaska som tack, det blev jag väldigt glad över.

”Försöker läsa allt”

Wallenberg lägger mycket tid på travet i vekan.

– Jag gräver säkert åtta-nio timmar inför en omgång. Jag försöker läsa allt.

Du hade tio andelar och fick lite drygt 50 000 kronor?

– Ja, precis. Min växellåda på bilen är trasig och jag hade egentligen inte råd att byta kopplingen, men nu så fick jag pengar till det.Det var jättebra. Det var många som fick en väldigt trevlig semester på grund av det här.

Till vardags jobbar Thorbjörn som framkomlighetsansvarig för bussföretaget Nobina i Malmö.

– Vi är ett skönt gäng som alltid har roligt. Även när vi inte spelar.

– Vi har även ett Lotto-spel i hop som är baserat på busslinjerna i Malmö, men där har det inte blivit någon vinst än, säger han till Trav365.