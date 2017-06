”Herregud vilken häst dom har...”

Per Linderoth, 36, är en kusksoldat med licens att vinna.

I höstas vann Sundsvallskusken Per Linderoth, 36, Grosser Preis von Deutschland med stortränaren Stefan ”Tarzan” Melanders Cruzado Dela Noche.

I mitten av maj vann han Copenhagen Cup, med samma häst.

För en veckan sedan tog han hem Jämtlands Stora Pris med stortränaren Daniel Redéns Västerbo Highflyer och på lördag kan han vinna miljonloppet Norrbottens Stora Pris åt samme tränare.

– Ibland lyckas det, ibland lyckas det inte, säger populäre Linderoth blygsamt, men tillägger:

– Det är klart att det är roligt att köra de fina loppen. Jag är väldigt glad att jag fått köra de loppen som varit och det jag kör under lördagen. Sen om det är tillfällighet att jag har fått köra, eller inte, det vet inte jag. Det är jättesvårt att bedöma sig själv som kusk.

”Till och med jag kunde vinna”

Med några dagars distans, hur stort var det att vinna Jämtlands Stora Pris med 700 000 i förstapris i lördags?

– Det var extra stort så klart, jag har ju mitt ursprung från Östersund och jag var tränare där i tre år. Jag känner mycket folk där och många var på plats i lördags. Jag har sett loppet sedan det kördes för första gången 1995 och det har alltid varit ett storlopp i Östersund sedan dess. Jag hade kört det några gånger tidigare utan framgång. Det var verkligen roligt att få köra Highflyer som är en så pass självspringande häst så att till och med jag kunde vinna, säger han med ett skratt.

”Då kan det blir bra”

På lördag sitter Per Linderoth upp bakom In Vain Sund, från spår 3, i Norrbottens Stora Pris. Blir det en ny seger för kusksoldaten?

– Det går inte att klaga på spåret, men jag måste prata med Daniel Redén om hästens status. Det jag sett av honom så är han inte hyperkvick från start. Det är ingen Highflyer…

Nej, ska du vinna nu - så är det nog med annat upplägg.

– Det är andra förutsättningar nu och ett lite vassare lopp det här, än förra lördagen. Propulsion ska ju vara nummer ett, men skulle av någon anledning ha en dålig dag och In Vain en toppdag och få ett ”smörlopp”, då kan det blir bra, säger Per Linderoth.

”Det är otänkbart”

Det är första gången Per hoppar upp bakom In Vain Sund. Men han vet hur bra häst det är, främst efter en tät slutstrid i Copenhagen Cup, där In Vain Sund blev diskad som måletta. I samma lopp körde Linderoth vinnaren Cruzado Dela Noche.

– Han gick ett otroligt slutvarv In Vain. Han skulle inte kunna ta en längd, så snabbt på Cruzado som han gjorde då - men det gjorde han. Det är otänkbart. Då fick jag upp ögonen rejält för honom, att herregud vilken häst dom måste ha.

Hur stort skulle det vara att vinna på lördag?

- Det går inte att spekulera så. Ring mig på måndag, om jag vinner, och fråga, ha ha.

Du kör även två andra hästar på V75, Sjö Odin och Copimade?

– Sjö Odin har jag ingen koll på, men Copimade vet jag är en riktigt bra häst. Men jag har inte pratat dagsstatus med tränaren Jörgen Westholm.