Beskedet: Tackar ja till miljonloppet

Efter segern i Argenatan fick Up and Qucik ett wild card till Hugo Åbergs.

2015 vann Up and Quick Prix d'Amérique med Jean Michel Bazire i sulkyn.

Tidigare i april så imponerade hästen vid segern i Criterium de Vitesse de Basse Normandie på Argentan genom att vinna på tiden 1.09,4.

Efteråt fick hästen ett wild card till att vara med i Hugo Åbergs Memorial på Jägersro.

Efter fjärdeplatsen i Kymi Grand Prix under lördagen kom beskedet från kretsen kring hästen: det blir start i Malmö 25 juli.

Startade i Elitloppet

– Mycket kul. Up and Quick fick gå först i tredjespår i det hårda tempot och visade fin form i Finland, säger Mats Ahlkvist, sportchef på Jägersro i ett pressmeddelande.

Tanken är att Up and Quick ska få veteranen Jos Verbeeck i sulkyn. Uppladdningen inför Hugo Åbergs går via La Capelle 9 juli, där vinnaren får ett wild card till Hugo Åbergs.

Up and Quick startade även i Elitloppet och i Oslo Grand Prix.

Hugo Åbergs Memorial körs på Jägersro tisdagen 25 juli över Elitloppsdistansen 1 609 meter med bilstart. Vinnaren tar hem en miljon kronor.

Klara för Hugo Åbergs

Propulsion

Twister Bi

Workout Wonder

Up and Quick