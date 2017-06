Här körs det trav

Under midsommarveckan körs det traditionsenligt mycket trav – det här året inget undantag.

Måndag 19 juni och start för midsommarveckan.

Fram till och med söndag ska det avverkas travtävlingar på 17 banor runt om i landet.

Det finns också en hel del extramiljoner att spela om – då det bland annat är jackpott på de tre största spelformerna den här veckan, V86, V75 och Grand Slam 75.

V86 avgörs på onsdag från Eskilstuna, där kan en ensam vinnare ta hem 14 miljoner kronor.

Grand Slam 75 avgörs på lördag från Rättvik, där en ensam vinnare kan ta hem 15 miljoner kronor.

V75 avgörs på söndag från Kalmar, där kan en ensam vinnare ta hem 38 miljoner kronor.

Några av travhöjdpunkterna under midsommarveckan:

Dag: Onsdag

Bana: Eskilstuna

Spelform: V86

Spelstopp: 19.20

Jackpott: 14 miljoner till en ensam vinnare

Övrigt: Montéstjärnan Nantucket och SHL-hästen Quiz Töll blir V86-favoriter, RS Mustangs lopp med bland annat Food Money, Magic Tonight, Highspeed Call och Quick Fix i startlistan.

Dag: Torsdag

Bana: Dannero

Spelform: V64

Spelstopp: 20.55

Jackpott: Nej

Övrigt: Lopp som Midnattspokalen och High Coast Midnight Race

Dag: Fredag (Midsommarafton)

Bana: Årjäng

Spelform: V65

Spelstopp: 12.45

Jackpott: 2,5 miljoner kronor till en ensam vinnare

Dag: Fredag (Midsommarafton)

Bana: Hagmyren:

Spelform: V64

Spelstopp: 13.40

Jackpott: Nej

Dag: Lördag (Midsommardagen)

Bana: Rättvik

Spelform: Grand Slam 75

Spelstopp: 15.50

Jackpott: Sju miljoner extra i sjurättspotten, och som vanligt 15 miljoner till en ensam vinnare

Dag: Söndag

Bana: Kalmar

Spelform: V75

Spelstopp: 16.20

Jackpott: 38 miljoner kronor till en ensam vinnare

Övrigt: Stoeliten med hästar som Evin Boko, In Toto Sund och Treasure Kronos, Kalmarsundsstayern med bland annat Grant Boko, Kalmarsundspokalen med hästar som Canari Match, Fire to the Rain, El Mago Pellini, Target Kronos, Royal Fighter, B.B.S.Sugarlight och Poet Broline. Elitloppshästen Tjacko Zaz startar i Silverdivisionen. Jackpott även på Top 7 (V75-5) med en miljon till en ensam vinnare med sju rätt.