Carl Johan Jepson, 39, bestämde sig för tre år sedan att sluta som travtränare och enbart ägna sig åt löpkörning. Det lär han aldrig ångra. Han har fyrdubblat siffrorna gällande antalet segrar och inkörda pengar varje år därefter och tagit sig in i kuskeliten. Från att ha kört in 1,8 miljoner kronor åren innan han blev catchdriver så körde han direkt in åtta miljoner sitt första år som heltidskusk och 8,9 miljoner året efter. Antalet segrar har de senaste två åren varit 124 respektive 131, att jämföra mot ett 30-tal lopp som Jepson vann varje år dessförinnan.

– Jag kände att jag var tvungen att hitta på något. Jag hade jämna och helt okej resultat som tränare men jobbade otroligt mycket och hade rätt så liten inkomst. Alla vi som håller på med trav är lite halvdårar för det är inget normalt jobb att vara travtränare. Sett till hur mycket jag jobbade så var det dåligt betalt, säger Carl Johan Jepson.

– Det viktigaste är hälsan och jag kände att man måste må bra också. Det var en tuff period då och det kändes som att det fanns en chans att det skulle kunna gå att bli catchdriver. Nu har jag hittat en grej som funkar och fått ett mer humant liv. Jag känner mig både piggare och friskare igen och kommer utvilad till tävlingarna.

”Ännu bättre i år”

När snart halva året av 2017 har avverkats så ligger Carl Johan Jepson på en sjundeplats i den allsvenska kuskligan med 66 segrar. Vad säger du om året som gått hittills?

– Det är faktiskt så att det har gått ännu bättre i år och den bästa starten jag har fått på ett halvår någonsin. Trots det tycker jag ändå att det har gått lite småtrögt på slutet, men jag vet inte om det är för att jag ställer högre krav på mig själv att jag känner så. Jag hoppas och tror på ett ännu bättre nästa halvår och att vi kan slå fjolårets siffror. Det är kul att resultaten pekar åt rätt håll.

Hur tycker du själv att du har utvecklats som kusk?

– Det är väl rutinen, att man kör mycket lopp nu och blir bättre helt enkelt. Det handlar om att göra så lite misstag som möjligt. Jag vet inte om jag kör bättre och bättre hästar än tidigare, jag kör både bra och mindre bra hästar och det hör ju till. Jag har en bred kundkrets, ingen stortränare som jag är knuten till, men kör väldigt mycket lopp och det trivs jag med. I genomsnitt kör jag 100 lopp i månaden och den här veckan tävlar jag varje dag måndag till fredag och både lunch och kvällen på torsdag, säger Jepson som bor i Karlstad och har Färjestad som hemmabana.

”Börjat spela golf”

Har du fått mer tid över till annat på dagarna nu när du inte tränar några hästar längre?

– Det blir mycket resor och det tar mer tid än vad man tror men jag har inga problem med att resa. Däremot har jag börjat spela golf i år så nu är man fast i det. Det är kul och som i dag (måndag) har jag varit ledig och spelat golf på dagen innan det är tävlingar i kväll i Arvika. Det passar mig bra, dels gillar jag bollsport och sedan går man mycket och får bra motion också.

På onsdag avgörs V86 i Åmål och det är en bara som Carl Johan Jepson kör på i princip varje tävlingsdag. Vad bör man som spelare och aktiv tänka på eftersom det är en 800-meters bana?

– Det är kortare upplopp eftersom det är 800-meters bana men det är ingen omöjlighet att hinna fram till seger om man sitter en bit bak för det är ganska bra doserade kurvor. Visst är det bra att vara med i den främre träffen och hästarna vinner nog fler lopp från ledningen eller dödens i genomsnitt än på en tusenmeters bana. Det är många kuskar medvetna om.

– Samtidigt ska man inte dra alltför stora växlar på det. Faktum är att en del kuskar kan bli lite för offensiva i sina körningar och då blir loppen överpacade. Men visst, oftast vinns nog loppen av de som sitter långt fram. En annan grej är att det kan vara svårt att hålla upp innerspåret bakom bilen för de släpper ganska snabbt ur svängen.

”Mysig häst”

Carl Johan Jepson kör sju hästar inom V86, däribland V75-vinnaren Barkevious Mingo samt segerstaplaren Mack Dragan. Så här säger han själv om de han har koll på.

– Mack Dragan (V86-1) är en jättetrevlig och mysig häst som vunnit åtta lopp på elva starter. Han har i stort sett bara gjort bra lopp, även om han hade en period då han var lite stel, men nu verkar det som att han är på väg tillbaka igen. Det finns utveckling i hästen och senast gjorde han ett fint lopp på Färjestad. Han mötte några bra men vann enkelt från ledningen och gjorde ett fint slutvarv. Utgångsläget med spår åtta bakom bilen kunde vara bättre. Han är väldigt kvick ut i voltstart och har bara varit med i någon bilprovstart tidigare och det är svårt att säga hur fort han kan öppna. Det är inte så lätt att ta spets i Åmål från spår åtta bakom bilen men hursomhelst måste han räknas tidigt.

– Bacchus Ö.K. (V86-2) har jag inte kört och har dålig koll på. Det är ett norskt kallblod som har vunnit flera lopp i Norge. Tränaren ringde och frågade om jag kunde köra och sa då att det är en bra häst.

– Catch And Releade (V86-3) har jag inte kört på slutet men körde hästen i våras och vann lopp med honom. Han var tvåa senast på Axevalla och verkar hålla en okej form. Kan vara platsaktuell från ett bra läge.

– Epic Victory (V86-5) känner jag inte till alls.

Kan vara bästa chansen

– Raise Broline (V86-6) är en jättefin häst som har gjort det bra och jag körde henne några gånger i våras och vann två raka. Nu har hon inte startat på ett tag och fick lite problem med hjärtat efter senaste starten. Det har hon även haft förut och kommit tillbaka bra och enligt tränaren känns det väldigt bra nu igen. Hon får säkert en fin resa från innerspåret och är inte borta.

– Barkevious Mingo (V86-7) har utvecklats hela tiden och blivit en V75-häst som visat att han duger där. Min kanske roligaste seger i år var nog på Åby när jag vann V75 med honom. Senast var han fyra i finalen under elitloppshelgen och direkt efter loppet var jag lite besviken faktiskt. Men sedan när jag fick lite distans till det så sprang han ändå 1.10 sista varvet ute i spåren och mer går inte att kräva. Hästen gjorde det bra ändå. Sedan fick han ett litet break och det behövde han. Nu låter det bra igen och han jobbar mycket bra enligt tränaren. Jag tror inte att distansen är någon nackdel och vi får se om vi kan ta revansch på Aron Palema från senast. Trots att det är voltstart så blir det jänkarvagn som han går så bra i. Det är springband och då kan man vända upp så pass tidigt så det funkar bra. Om det blir skor eller barfota vet jag inte, men just på den här hästen är det marginellt och han blir inte så mycket bättre barfota som vi provade senast och han har ju vunnit sina lopp med skor. Det kan vara så att han är bästa chansen av mina på V86.

– R.K.King (V86-8) har jag inte kört tidigare men sett att han gjort flera bra lopp i V75. Veijo har dessutom bra form på stallet så det blir en intressant styrning, säger Carl Johan Jepson.