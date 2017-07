Stefan Hultman gör debut i trav-tv: ’Kul’

HALL OF FAME ”Är pricken över i:et i min karriär”

Under 2015 blev han hastigt sjuk då han drabbades av en hjärtattack och därefter även fick muskel- och nervsjukdomen myastenia gravis. Vägen tillbaka för travtränaren Stefan Hultman, som vunnit i princip allt och som under söndagen blev invald i travets Hall Of Fame, har varit lång.

Nu går det åt rätt håll och legendaren har varit ute hos stortränaren Daniel Redén och kört häst upprepade gånger.

Hultman har även synts till i webbtv-kanalen ATG Live där han varit expert.

”Jätteglad att dom ger mig chansen”

Den här veckan höjs tempot för 53-åringen.

– Det blir roliga grejer, säger han och fortsätter:

– På torsdag jobbar jag i ATG Live när SprinterMästaren avgörs, sen gör jag dubbla ”Vass eller Kass” (tipsprogram) på fredag och sedan ska jag till Jarlsberg och jobba med tv för första gången på söndag.

Hur känns det?

– Både spännande och kul. Det blir den intensivaste arbetsveckan på två år för mig. Jag är jätteglad att dom ger mig chansen. Så får vi se om det kan fortsätta, jag brinner ju för travet, så jag vill. Det är kul att ha något att se fram emot, det är stort!

”Kommer ha sjukdomen hela livet”

Hultman blir bättre och bättre för varje dag.

– Jag har fortfarande dålig uthållighet, jag kan gå ut och gå ett par timmar, men jag får sätta mig och vila då och då. Jag behöver inte käppen längre och nu precis innan du ringde var jag nere och badade lite. Förra veckan klippte jag till och med häcken, det går åt rätt håll hela tiden. Jag kommer att ha sjukdomen hela livet och kommer äta mediciner, men jag får inga elaka behandlingar längre, så nu kan man börja gå ner i vikt och så, säger Hultman.