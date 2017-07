Thomas Öhman, 58, driver tipstjänsten ”Travögat” där han levererar tips och analyser till de största spelformerna varje vecka. ”Ögat”, som han kallas för i travkretsar, har varit med länge i branschen och upplevt mycket. Han varit framgångsrik och spelat in många storvinster, flera av dem i miljonklassen. När vi når ”Ögat” per telefon för en intervju den här torsdagen har han dagen innan spelat in åtta rätt på V86 på flera system via ATG Tillsammans. Totalt med alla system blev det 1,2 miljoner kronor vilket gav 26 000 kronor per andel. Han är i det så kallade flytet för dagen och satte även V86:an veckan innan och dessutom spelade han in 6,9 miljoner kronor på V75 nyligen där 30 andelsägare fick 233 000 kronor styck. Tre av totalt 17 system som hade sju rätt den gången var komponerade av den skicklige spelexperten.

Går utanför boxen

– Tillsammans-bolaget har gått jättebra och vi har spelat in över nio miljoner sedan Olympiatravet, alltså de två senaste månaderna. Det är jättekul och det är många glada tillrop och folk som tackar och det är verkligen jätteroligt, säger Thomas Öhman.

Han är född i Stockholm men bor sedan 2002 i Halmstad. Thomas jobbar med tipstjänsten och det är arbete som gäller sju dagar i veckan.

– Det är inte alltid jag får till systemen men en viktig roll för mig är att hitta hästarna som är lite streckade och lyfta fram sådana som många kanske inte har tänkt på. Jag går lite ”utanför boxen” i mitt tippande och ibland blir det väldigt fel också. Men man måste fortsätta att tro på sig själv och lita på sina idéer även om det går dåligt en period. Man kan inte vinna jämt men förr eller senare kommer flytet tillbaka. Tror du benhårt på dig själv så betalar det tillbaka sig i slutändan.

– Jag blir glad när killar skriver till mig och tackar för skrällar som har vunnit som jag har lyft fram och varnat för. Även om jag kanske inte har fått till mina system just då så har de vunnit pengar på egna spel tack vare informationen.

– Folk som har ett heltidsjobb hinner inte alltid kolla upp alla hästar. Men det här är min heltidssysselsättning och därför kollar jag alla hästar även i den nedre delen av strecklistan. Jag är inte rädd för att lyfta fram dem och jag försöker tippa som jag vill spela, menar Öhman.

Följde med morfar

Thomas Öhman började tidigt med trav och redan som sexåring(!) följde han med sin morfar på trav för första gången.

– Jag följde med morfar till Solänget och spelade in min första vinnare. Fem kronor vinnare på Blendino, som var ett kallblod. Då var jag bara sex år gammal. Sedan åkte jag runt med morfar på trav. Apropå Solänget så lärde jag mig även att köra bil på travbanan, fast då var jag 15, 16 år, ha, ha.

”Ögat” fick så småningom sin hobby som yrke och sedan 25 år tillbaka jobbar han på heltid med travtips. Under en period på två år levde han även som spelare på heltid. Som kollega hade han nära vännen Anders ”Dajmen” Jonasson, legendarisk spelare och som blev ensam vinnare på V75 och vann 20 miljoner innan han dog dagen efter.

– Jag började jobba med ”Dajmen” på Stalltipset 1992 och var där ett tag. Sedan tog jag ett uppehåll på två år då jag inte jobbade någonting utan bara spelade. 1998 startade vi upp ”Travögat” och efter ett tag delade vi på oss och jag fortsatte själv med det. Sedan december 2015 gör jag det tillsammans med TR Media och istället för telefontips har jag en sajt med videogenomgång med ranking och tips.

Ringer en del tränare

Hur jobbar du fram alla vinnarna och vad gör dig till en duktig spelare?

– För det första är travet mitt stora intresse och jag har förmånen att få arbeta med det. Trav och spel på hästar är det roligaste jag vet. Sedan har jag en viss känsla när det gäller hästarnas vinstchans gentemot hur de är streckade. Jag vågar lyfta fram idéer som är lite streckade och vågar stå för dem.

– Jag tittar väldigt mycket i lopparkivet på atg.se och ser oerhört många travlopp. Det är mitt huvudsakliga arbetsverktyg. Sedan läser jag intervjuer och ibland så ringer jag upp en del tränare som jag har bra kontakt med. Det kan vara så att en journalist har missat en fråga och då ringer jag upp den tränaren för att kolla det.

Hur ser en arbetsvecka ut för dig?

– Jag jobbar ju i stort sett i någon form sju dagar i veckan. Men jag gillar det verkligen och känner mig priviligerad. Arbetet inför V86 börjar måndag och fortsätter tisdag till onsdag förmiddag. Sedan börjar jag med V75 och jobbar med det torsdag och fredag. Därefter är det Grand Slam 75 så det är full fart. Man sitter ju inte tolv timmar varje dag utan försöker att göra något annat ibland också som att gå ut med hunden, spela någon golfrunda eller vara med familjen.

– Jag jobbar ju hemifrån och det är skönt. Det är ingen som stör och jag sitter själv på dagarna och sedan kommer familjen hem på kvällen. Förutom trav är familjen och golfen mina intressen. Då är det bra att bo i Halmstad med alla golfbanor runtomkring. Jag hade tre i handicap som bäst men nu har jag nio då jag inte har hunnit spela så mycket de senaste åren som jag har önskat.

”Finns inga genvägar”

Vad är dina styrkor som spelare?

– Att jag är orädd. Jag kan spika en häst som jag tror stenhårt på, oavsett streckprocent. Jag är gladare om hästen är streckad på två procent än 70 procent. Jag garderar inte mina skrällspikar med favoriterna ifall att de skulle vinna för så går inte att tänka. Det går inte att vara rädd för hästarna som är mycket streckade.

– Sedan har jag en förmåga att se vilka hästar som är bra men till syvende och sist är det arbetet man lägger ner som avgör om det ska bli bra resultat. Det finns inga genvägar utan det är hårt jobb som gäller. Det gäller att lägga ner sig för slarvar man går det åt skogen direkt.

Berätta om perioden då du livnärde dig på spel under två år?

– Det gick ju i perioder då, ibland gick det bra och var kul men det kunde även vara tufft. Då var jag också betydligt yngre och körde enligt mentaliteten ”easy come, easy go”. Jag spelade mycket. Det är alltid svårt med disciplin och jag är ingen direkt ekonom.

– Förr i tiden hade jag större avbränning i livet. Man var ute och reste mycket, festade och åt på restaurang. Jag försöker att vara mer försiktig nu när jag har familj och hund och så vidare. Nu kan man inte leva så. Jag har en hustru som tar hand om mig och nu är jag mer hemmagubbe, säger Thomas med ett skratt.

Och tillägger;

– Jag märker nu när man läser om yngre killar som lever på spel att de är mer försiktiga med sin bankrulle och mer matematiska i sina spelupplägg. Jag var mer av den gamla skolan, ”vind- för våg-varianten”. Jag har blivit mycket bättre nu men när jag var yngre så var tanken att det körs nya race igen.