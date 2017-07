Sportbladets V4-tips

V4-1, 1 640 meter auto

1 Raspberrysky – Persson B 0 0 7 1 1 12,6

2 Quality Q.C.* – Hande C A 5 1 3 1 1 12,0a

3 Herold As – Larsen H 2 2 1 k d 12,5a

4 Twin’s Vici Lime – Knutsson E 1 5 2 0 3 13,2a

5 See You Happy – Jonasson C 4 3 3 7 3 12,4a

6 Lord Jaycee* – Gammelgård S 3 3 3 0 1 12,3a

7 Quantum Gliding – Brunzell J 1 2 0 2 2 12,4a

8 Obi Degato – Adolfsson S 4 1 3 5 0 12,4a

9 Talija Bi* – Persson J 0 d 2 2 1 13,5a

10 Dirty Dancing In – Renberg L 1 1 1 2 4 13,3a

Rankning: 1–4–6–3–10–9–2–7–8–5.

Kommentar: Montélopp. Raspberrysky är ett spikförslag men det finns ännu bättre sådana i omgången. Flerkupongsläge?!

V4-2, 2 140 meter auto

1 Grace Yoga – Dessartre A 7 2 0 7 1 16,7

2 Adamant – Svedlund K d 3 7 1 0 15,8a

3 No Lane – Jinesjö J 2 5 1 5 3 15,2a

4 Amiral Ima – Pavsic A 3 5 0 0 2 15,3a

5 Uncle Wise As* – Nielsen M H 3 2 2 2 4 14,2a

6 Ugly Duckling – Seppä R 8 5 0 2 2 13,5a

7 Harri K. – Jonasson C 1 1 7 0 3 14,5a

8 Bella S.T. – Boel S 0 2 d 0 4 14,2a

9 Bergshults Mimmi – Hansen J 6 5 4 7 4 14,6a

10 Ben G.T. – Molin F 3 2 1 4 1 15,0a

11 Virtual Leg* – Granlund J 0 d 2 4 2 14,9

12 Tottenham – Oscarsson K 2 4 3 d 5 12,9a

13 Wilma Song – Carlsson E 6 6 3 2 4 13,8a

14 Diamond Breeze – Niklasson M 5 4 3 3 2 13,7a

15 Demolition Man F. – Larsen H 1 0 0 7 2 13,6a

Rankning: 3–11–6–12–5–15–10–13–14–7–4–1–9–2–8.

Kommentar: Fördel No Lane på läget, men de bästa hästarna finns nog på bakspår – Virtual Leg och Tottenham.

V4-3, LD-1, 2 640 meter volt

1 All Star – Norman P G 1 4 3 3 2 18,7

2 S.J.’s Rex – Untersteiner J 1 4 0 2 5 15,4

3 Uret – Kihlström Ö 4 3 1 1 1 14,8

4 Baja Rosa Akema – Untersteiner P 2 3 4 2 5 15,8

5 Zone Control – Kontio J 3 1 0 2 0 16,0

6 Machiavelli – Ohlsson U 1 5 4 4 1 16,6

7 O.C.Banker E. – Oscarsson K 5 0 5 1 0 16,9

2 660 meter

8 Dynamite Light – Kolgjini A d d 0 1 1 14,5

9 Shorthanded Jag – Ingves P 2 0 1 2 1 14,5

10 Going to Press – Uhrberg T 0 0 d 0 1 15,2

11 Caddie Jo – Söderkvist S 1 d 5 0 1 15,2

12 Jack Bowler – Zackrisson A 1 4 0 1 4 14,6

13 Porthos Race – Lindblom Å 1 1 d 2 6 14,5

14 Toddler – Elias M 1 0 1 4 3 14,0

15 Jula Extreme – Goop B 0 0 3 1 1 15,8

Rankning: 3–9–10–13–11–14–15–8–1–2–6–12–7–4–5.

Kommentar: Uret övertygar allt mer, har en härlig utstrålning.

V4-4, LD-2, Trio, 1 640 meter auto

1 Evin Boko – Goop B 0 3 5 1 0 11,0a

2 Shadow Gar* – Gubellini P 4 d 3 1 1 10,3a

3 Tiffany Dany – Ingves P 0 5 4 0 0 12,6a

4 Britt Palema – Söderkvist S 2 4 4 5 6 11,1a

5 Toohotforyou – Ohlsson U d 2 0 2 3 11,2a

6 Wouldn’t Itbesweet – Eriksson K 5 5 0 4 0 11,7a

7 Indoor Voices* – Kihlström Ö 5 1 5 2 7 10,4a

8 I Am Unique – Adielsson E 0 5 2 0 0 10,5a

9 Patricia Hastrup* – Jepson C J 0 1 1 7 4 10,2a

10 Ginny Weasley – Bergh R 4 1 d 0 5 10,2a

Rankning: 2–9–7–6–1–4–10–5–8–3.

Kommentar: Shadow Gar var inte lika imponerande senast som gången före, men vi tror att hon tar tredje raka.

Systemförslagen

V4

V4-1: 1–4–6–3–10–9 (2–7).

V4-2: 3–11–6–12–5 (15–10).

V4-3: 3 (9–10).

V4-4: 2 (9–7).

30 rader/60 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 3–9–10–13.

LD-2: 2.

4 rader.

Trio

Etta: 2.

Tvåa: 9–7–6–1.

Trea: 9–7–6–1–4–10–5.

24 kombinationer.