”Vad var det där för prestation?”

– Helt osannolikt, säger programledaren Per Skoglund i TV12.

4 Ringostarr Treb och kusken Wilhelm Paal var på väg till ledningen i V75-6 på Halmstadtravet, men kastade sig i galopp.

Väl där trodde nog många att loppet var över för stjärnhästen, numera i träning hos Halmstadtränaren Jerry Riordan.

– Efter galoppen där jag tappade 20 meter, sa jag till mig själv: okej, jag ger honom snäll träning.

”Började flyga”

I spets satt Mosaique Face och Lutfi Kolgjini och tempot var stenhårt hela vägen. In i sista svängen kopplade favoriten 6 Cruzado Dela Noche greppet om loppet, men där bakom tassade 10 Day Or Night In med och tog sin tur över taktpinnen.

Men då kom han, Ringostarr Treb, efter galoppen – och gick som ett jehu över Halmstadtravets upplopp.

Segern var inte bara otrolig, den blev enkel också.

– Jag är mållös, sa kusken Wilhelm Paal i vinnarcirkeln.

Segertiden blev nytt svenskt rekord, makalösa 1.10,5 över 2 140 meter.

– Jag lät honom gå lite, i sista sväng kände jag: han kan fixa det. Och han gjorde det enkelt, säger Wim Paal, som han kallas.

– Han är en fantastisk häst. Vi alla visste vad han hade gjort, trippel Grupp 1-vinnare. Holger Ehlert (före detta tränare) har gjort ett grymt jobb med honom.

I TV12 fortsatte kusken:

– Otroligt. Det är en superhäst. Jerry (nuvarande tränaren) har gjort ett jäkla jobb, hästen var perfekt. I sista sväng började han flyga.

Experten: ”Det finns inte”

I tv-studion stod programledaren Per Skoglund och Anders Malmrot som fågelholkar och fattade ingenting.

– Vad var det för för prestation? Det är helt osannolikt, utbrast Skoglund.

– Ja, jisses. Han bara dök upp. Efter startgalopp. Han var ju borta när vi kört 150 meter av loppet. Det finns inte att man vinner gulddivisionen så. Det var vansinnigt bra, sa Malmrot.