Inte lönt att tänka på gardering här...

Det är tätt på given och V75 för tredje dagen den här veckan. Det vankas storlopp i Jarlsberg där Ulf Thoresen Grand International avgörs. Favorit är Carabinieri och hästen har haft en enorm utveckling det senaste året.

Senast sänkte han självaste Elitloppsvinnaren Timoko från dödens under slutrundan i ett storlopp i Finland. Är ­ingen snabbstartare men desto starkare till slut och visst kan han vinna igen.

Färska storloppsvinnarna Sauveur och Twister Bi är givna utmanare liksom Lionel men jag vill också lyfta fram D.D.’s Hitman tidigt. Han står på tur för en ny seger snart efter att ha blivit påkörd och störd till galopp i Oslo Grand Prix näst senast (gick strålande efteråt), samt var mycket bra bakom Bold Eagle senast i Paris efter ett tufft lopp.

Varning utfärdas också för Oasis Bi som är väldigt lite streckad i nuläget.

Senast utmanade han självaste Propulsion in till mållinjen i Norrbottens Stora Pris efter att ha snabbstartat till ledningen och fått luckan invändigt till slut.

Är grymt vass med lopp på väntan och enligt tränaren Stefan P Pettersson är hästen i dunderform. Öppnar snabbt och bland starttröga konkurrenter och hästar strukna invändigt tar Oasis Bi ledningen. Sedan är frågan vem Erik Adielsson väljer att släppa till.

Oasis Bi har vunnit storlopp i Norge tidigare och han kan mycket väl ­göra det igen. Se upp.

Har ett smaskigt utgångsläge

Spikarna är väldigt givna i omgången. Norges nya storstjärna Ferrari B.R. hade en fantastisk uppvisning näst senast när han vann med hela upploppet på 1.09,9, vilket är nytt världsrekord för fyraåringar över medeldistans.

”En av de råaste prestationer på en norsk travbana”, skrek den upp­jagade referenten när kusken Per Oleg Midtfjeld satt och vinkade till publiken upploppet ner.

Ferrari B.R. vann även enkelt senast och här blir det en ny seger. Hästen blir megafavorit men han körs till ledningen efter en bit och sedan får konkurrenterna köra om andrapriset. Det är inte ens lönt att tänka på gardering då han är av en annan ras än de övriga i loppet.

Omgångens andra spik hittar vi i V75-­avslutningen och det är Frode Hamres fina treåriga sto Waffle Cone. Den USA-födda hästen gjorde debut på svensk mark under elitloppshelgen då hon vann för Erik Adielsson på tiden 1.10,9. Senast hade hon ett dåligt läge och kom aldrig in i matchen efter en resa ner i kön, trots en avslutning i 1.11-fart.

Nu är utgångsläget smaskigt för den startsnabba märren och tränaren Frode Hamre är inne på att hästen vinner det här. Ett par av de på förhand värsta konkurrenterna är strukna nu ligger vägen öppen för Waffle Cone som leder runt om.

Ett stabilt trehästarslås

V75-inledningen låser jag på tre hästar som alla tre gjorde mycket starka intryck vid sina segrar senast. Favorit är Heartbreaker V.S. men han lär få jobba ordentligt från sina dubbla tillägg för att nå Quite Pepper och Eye Of The Tiger som båda står på start och har visat toppform.

Quite Pepper jagar fjärde raka segern och vann helt okörd från ledningen senast. Hästen såg dunderfin ut, är snabb ut och lär leda loppet länge, kanske hela vägen.

I V75-2 är favoriten Gigant Invalley given förstahäst. Han har varit duktig på slutet och efter segrarna var han tvåa senast bakom U.S.Male E.P. som i dag tävlar i storloppet mot världsstjärnorna.

Gigant Invalley är mycket startsnabb och torde ha bra chans att leda runt om över den korta distansen. Han får dock sällskap på kupongen av tre hästar.

Varning för spurtkanon i toppform

I V75-3 går jag dock emot favoriten Poet Broline där formen är något svårbedömd för dagen.

Jag vill vurma framförallt för den norske spurtkanonen Emir La Brousse som vi har sett tidigare i V75 och tagit del av hans speedresurser. Vann senast och kommer med formen i zenit.

Sedan väntar man på att jättekapable ­Djali Boko ska sköta sig och felfri kan han mycket väl lägga det här gänget på rygg.

Även Nappa Scar såg kanonfin ut vid ­segern senast och är given.

V75-4 är omgångens mest öppna lopp och rådet är att gardera rejält, kanske till och med ta med samtliga hästar. Om det nu inte är så att Frode Hamres nyförvärv från USA, Promo Kemp, är klar i sin första start för Hamre.

Annars vill jag lyfta fram formstarka hästar som Laskari och Teddy Boy O.K., och Red Bolt.

Glöm heller inte kapable men osäkra Igor Ribb som kan fälla samtliga om han sköter sig hela vägen.

V75 från Jarlsberg sänds i TV12 klockan 14.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: 1–13–3 (15–5)

V75-2: 2–4–6–7 (11–1)

V75-3: 5–3–2–7–1 (9–10)

V75-4: 2–5–4–6–7–3–1–10 (11–8)

V75-5: 7 Ferrari B.R. (11–2)

V75-6: 1–3–7–2–9–8 (10–5)

V75-7: 1 Waffle Cone (7–4)

2880 rader/1440 kronor