Hultman: ”Varit en skitmänniska”

2015 drabbades han av en hjärtattack och i samma veva fick han beskedet att han hade muskel- och nervsjukdomen myastenia gravis.

Vägen tillbaka för stjärntränaren Stefan Hultman har varit lång - och tuff.

Under en period funderade han på att ge upp.

– Jag tänkte nästan att, tar jag mig ner till bryggan nu så hoppar jag i vattnet, har han sagt tidigare.

Men 53-åringen kämpade vidare och knöt näven i fickan.

LÄS OCKSÅ ”Sjukdomen slog ut hela kroppen”

”Pricken över i:et”

Nu blir han bättre för varje dag, har varit ute och tränat hästar hos stortränaren Daniel Redén, kan ta långa promenad, och har gjort debut som expert i travets tv-sändningar.

Han blev även i dagarna invald i Hall Of Fame, bland storheter som Stig H Johansson och Åke Svanstedt.

– Jag fick en tår i ögat när dom ringde, det känns som pricken över i:et, sa Stefan Hultman tillTrav365 efter att han fått beskedet.

TRAV-TV – Jätteglad att jag får chansen

”Inte varit en bra person”

I en öppenhjärtig podd-intervju, Hall Of Fame-podden, berättar Stefan Hultman om sin resa till framgång, om största segrarna med From Above i Elitloppet och Maharajah i Prix d’Amérique - men även om sina brister under vägen till att bli en travlegendar.

– Jag skäms hur jag har varit, jag har varit en hemsk människa, säger han i intervju.

Ryttar: Hur då?

– Jag har armbågat mig fram, bara jag, ego, jag, ego, jag. Jag ska vinna det, någon står i vägen - stick för i helvete, nu kör vi. Helt obildad och bara liksom kör. Jag visste vad som skulle krävas för att vi skulle vinna lopp hela tiden, men jag var dålig på att förklara det för mina medarbetare. Jag har trampat på fler tår, än vad jag hejade fram dom, så att säga, säger Stefan Hultman.

– Jag har varit en skitmänniska helt enkelt. Jag har nått mina mål, men jag har inte varit en bra person, fortsätter han.