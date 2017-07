”Har satt åtta rätt på V86 fyra veckor i rad”

Ica Maxi Stormarknad i Visby har betalat ut tusentals kronor till sina kunder fyra veckor i rad.

Spelgeniet i butiken, Tomas Holmström, har satt V86 upprepade gånger på sistone.

– Kunderna har fått 12 000 kronor per andel, 4 000 per andel och 6 000 per andel, de senaste tre veckorna, säger han till Trav365.