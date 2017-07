Från Facebook:

”Måste få skriva av mig om den fullkomliga ologik som vi som är andelsägare i Alkalizer Am blivit utsatt för av Mantorptravets måldomare Kirk och Johan Pettersson. I måndags startade Alkalizer Am på Mantorp som storfavorit. Han mötte ett beskedligare gäng än vanligt, men vår tränare Marcus Lindgren varnade för att han var tunt tränad inför loppet och vi gick ut i loppet naturligtvis för att vinna, men även mycket för att få ett lopp i kroppen inför viktigare uppdrag. Hästen gick dessutom med ganska många växlar sparade. Trots tufft lopp där han drog fram vinnaren hela vägen så blev han 2:a i loppet. Inga konstigheter så långt, hästen såg fin ut utifrån vad jag kan bedöma, mitt hästöga är väl sisådär men jag har sett alla Alkalizers 52 lopp minst 5 ggr/st och så som han travade var loppet på övre halvan sett till stilen.

Överraskningen kom efteråt då han dömdes till startförbud 20 dagar + krav på friskintyg. Skälet var inte hur han travade i loppet utan att han togs för hur han såg ut precis när han lämnade banan, i princip ett felsteg vad jag förstått. Banveterinären rapporterade precis som hon ska, men överlät "domen" till måldomarna.

Personligen har jag inga problem med att Alkalizer eller ngn annan häst får ett startförbud om banveterinär/måldomare ser något galet, de är ju till för att bidra till hästhälsan den vägen. Det jag blir fullkomligt trött över är ologiken i hur man dömer och maktlösheten i att överklaga. Jag har gått igenom alla lopp 1-12 juli och kan konstatera att 53 hästar har fått startförbud för orent trav under den perioden (se lista längre ner). Av dessa 53 är Alkalizer den som dömts allra hårdast, han är den enda som både fått 20 dagar och att det krävts friskintyg. Av de 53 har bara 2 fått 20 dagar och 3 har det begärts friskhetsintyg på. Reglementet säger att för orent trav i loppet skall det ges 10 dgr startförbud MEN att måldomare kan förlänga förbudet (personligen tycker jag ju då att det i sig säger att det bör finnas tydliga skäl bakom ett beslut att förlänga).

I onsdags, 2 dagar efter loppet gicks Alkalizer Am igenom av veterinär som inte hittade minsta fel på honom. Med det i ryggen tog Marcus Lindgren kontakt med både banveterinär och måldomare. Främst med måldomare då det varit de som dömt. De vägrar ändra sitt beslut och samtidigt (vilket är det mest märkliga) kan de inte ange något skäl till varför just Alkalizer Am döms hårdare än alla andra hästar i juli!!!! Från Marcus Lindgren har jag fått uppgifter om att "banveterinären bedyrar att hon inte krävt 20 dagar utan överlåter det till travets instanser....Måldomaren i sin tur bedyrar att de är nöjda med hästen i loppet men har dömt 20 dagar plus intyg på vad veterinären sagt om ett felsteg på väg av banan...Trots det ligger hästen inne i systemet, markerad för orent trav och av för mig dolda skäl vägrar måldomaren att ändra beslutet".

Det jag också undrar över är att om nu Alkalizer bedömdes vara så illa däran så han bedöms som den sämst travande hästen under juli månad i Sverige varför skickar inte måldomarna ner banveterinären till stallet efter loppet eller att banveterinären kommer på eget initiativ för att kolla upp hästen noggrannare, för det skedde nämligen inte!!!

Är då 20 dagar så mkt värre än 10 dagar, ja det är det av flera skäl:

1) Främst ologiken i sättet att besluta, om vi som ägare inte får något skäl till varför är vi ju helt maktlösa, vi har ju inte ens något att bemöta. Har kollat på flera av hästarna på listan nedan och får nog ärligt säga att t o m jag med mitt bristande öga hittar rätt många som travar betydligt sämre i sina lopp än vad Alkalizer gjorde.

2) 10 dgr är egentligen inget förbud för de flesta hästar startar ju ändå inte igen inom 10 dgr. 20 dagar är något helt annat då en rätt normal startrytm är var 2-3 vecka. Just för oss var siktet instället på Åbergs-kvällen. Det är en tuff dag att vara med, många bra hästar, men OJ vad jag såg fram emot upplevelsen att ha häst till start den dagen, den kanske finaste travkvällen i Sverige under hela sommaren!!!

3) Utöver Åbergskvällen finns det 2-3 andra väldigt passande lopp 20-30 juli som är de "extra" dagar vi åkte på, sedan har vi knappast lämpligt lopp förrän 3-4 veckor senare så i princip får vi starta om lite på nytt med Alkalizer.

4) Potentiella intäkten vid vinst i något av de 3-4 lopp som vi missar att kunna vara med i är 75-100 000 kr.

Jag älskar verkligen trav och framförallt mina hästar och vill inget hellre än att de ska må bra och därför ser jag banveterinär och måldomare som viktiga instanser. Lika svårt har jag dock att förstå ologiska beslut som tas utan vettiga skäl och där antagligen bara prestige gör att vi är helt maktlösa i frågan. Min egen misstanke är att de helt enkelt lagt in fel kod i systemet och vägrar erkänna misstaget.......Svensk Travsport behöver nya hästägare och andelsägare är en viktig del i det, skall det bli så måste det finnas möjlighet även hos ST´s funktionärer att erkänna att de ibland gör misstag och ändra sina beslut!

Nedan är listan över hästar som fått startförbud för orent trav hittills under juli månad. Bedöm själva om ni tycker Alkalizer Am var värd hårdaste "straffett".......

Datum Bana Häst Placering Galopp Antal dagar Friskintyg ja/nej

01-Jul Bergsåker Yes We Can 0 nej 10 nej

01-Jul Vaggeryd Inara 7 nej 10 nej

02-Jul Oviken Naraja J 0 ug 10 nej

02-Jul Oviken Bravo Power Dirt 0 ug 10 nej

02-Jul Mantorp Blossom Ima 0 ja 10 nej

02-Jul Mantorp Cat Josselyn 0 ja 10 nej

03-Jul Årjäng Westline 0 8g 10 nej

03-Jul Årjäng Ruee Vers Geants 0 ug 10 nej

03-Jul Årjäng Select Step 0 nej 10 nej

04-Jul Axevalla Tequador W.F 0 ja 10 nej

04-Jul Axevalla Kålland 5 nej 10 nej

04-Jul Bollnäs Rigel Stjernen d 6ag 10 nej

04-Jul Bollnäs Mjölner Spik 0 nej 10 nej

04-Jul Jägersro Gold Guard Wareco 0 nej 10 nej

04-Jul Jägersro Lisbeth Of Africa 0 ja 10 nej

04-Jul Jägersro Slättaröds Kazire 7 nej 10 ja

04-Jul Jägersro Goldseeker 3 nej 10 nej

05-Jul Bollnäs Västerängs Aragon 2 nej 10 nej

05-Jul Bollnäs Krabat 8 nej 10 nej

05-Jul Bollnäs Gesalo 0 ug 10 nej

05-Jul Bollnäs T.M. Continental 6 nej 10 nej

06-Jul Boden Scouby Djob 0 nej 10 ja

07-Jul Lycksele Elenea Anaba 0 ja 10 nej

07-Jul Arvika Scan Hope 7 ja 10 nej

07-Jul Arvika Tyri Balder 0 nej 10 nej

07-Jul Arvika Vollanfaks 0 ja 10 nej

08-Jul Hoting Goint To Philly d ug 10 nej

08-Jul Hoting Lomani Tabac d 11g 10 nej

08-Jul Hoting Finn Knight 0 ja 10 nej

08-Jul Hoting Järvsö Fräckis 0 ug 10 nej

08-Jul Hoting Lena Sisu 1 nej 10 nej

08-Jul Hagmyren Bonalita 5 nej 10 nej

09-Jul Lindesberg B.B.S Smoothie 7 nej 10 nej

09-Jul Lindesberg Memory Man 0 nej 10 nej

09-Jul Lindesberg Anders Turbo 6 ja 10 nej

09-Jul Lindesberg Why Not Sensation 0 distg 10 nej

09-Jul Lindesberg Agni Manou d ug 10 nej

09-Jul Lindesberg Bart Nyto 7 nej 10 nej

09-Jul Tingsryd Emblas Magi 0 nej 10 nej

10-Jul Mantorp Krater Sånna 0 ja 10 nej

10-Jul Mantorp Alkalizer Am 2 nej 20 ja

10-Jul Rättvik Forsete 7 ja 20 nej

10-Jul Rättvik Neo Neon 0 u 10 nej

11-Jul Eskilstuna B.B.S Navigator 0 nej 10 nej

11-Jul Gävle Rossi One 1 nej 10 nej

11-Jul Gävle Lilja 0 nej 10 nej

11-Jul Gävle Aventus 7 ja 10 nej

11-Jul Jägersro Sampson Spitha 6 nej 10 nej

11-Jul Jägersro Gowin Ixi 0 nej 10 nej

11-Jul Jägersro Puyol 4 nej 10 nej

12-Jul Vaggeryd Voldemort Lavec 0 ja 10 nej

12-Jul Vaggeryd Divine Cash 0 uag 10 nej

12-Jul Vaggeryd East Indian 7 ja 10 nej”