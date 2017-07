Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 480 m

1 Assault – Melander M 0 3 0 0 7 16,8

2 Triton’s Angel – Norberg J 0 0 0 1 0 16,9

3 Bishop – Lindqvist O A 1 7 5 4 3 17,4

4 Digger’s Veni – Johansson J-O 7 0 0 4 17,2

5 Nimitz – Jonsson M O 1 5 0 0 4 16,3

2 500 meter

6 Bionicle Man – Skoglund R N d 0 0 0 0 14,4

7 Isn’t it Ironic – Osterling S H 6 k 2 5 2 16,5

8 Boreas Petes – Nilsson T B 0 8 0 4 3 16,4

9 A.Thaliana – Elfving N 0 d 0 0 8 15,6

10 Crime of Passion – Johansson S 0 1 4 7 3 16,5

11 Åskbollen Liss – Eklund R 0 2 0 0 0 15,5

12 M.T.Furyk – Karlsson V 6 k d 0 16,5

Rankning: 10–3–1–2–7–8–5–4–12–6–9–11.

Kommentar: Tipset till Crime of Passion som gick en bra avslutning senast. Kan räcka en bit nu. Garderas ändå rejält. För loppet känns öppet. Bishop är tidig om det skulle stämma till. Har form.

V4-2, 2 040 m

1 Euphoria Cake – Jonasson Z 8 k 7 6 18,5

2 In Disguise – Nilsson T B 2 3 0 6 1 15,7

3 Mag’s Dandelion – Karlsson V 0 k k 6 18,9

4 Royal Face – Osterling S H 0 4 2 5 d 16,6

5 Know My Name – Johansson S 2 8 2 4 1 18,0

2 060 meter

6 Calibrate – Jonsson M O d 6 3 0 17,5

7 Gobo’s Mystery – Lindqvist O A 1 1 1 0 0 15,7

8 Elvis Ruda – Skoglund R N d 6 1 5 0 16,9

9 Peak Me B. – Svensson H 4 0 2 1 0 16,7

10 Bambis New Order – Berglund D d 0 d 0 17,4

11 Sahbra Ås – Melander M 4 5 3 8 8 15,8

12 I’ll Fixit – Norberg J d 2 3 3 6 15,6

Rankning: 2–5–4–9–8–1–7–3–12–6–11–10.

Kommentar: Säker seger senast för In Disguise men det var rätt billigt då. Bud igen. Know My Name var överlägsen senast.

V4-3, LD-1, 2 040 m

1 Malekeh – Svärdfeldt L-Å 1 1 2 5 1 14,4

2 Harry Ruda – Osterling S H 0 1 2 0 d 15,6

3 More Muscles – Jonsson M O 4 5 2 3 14,8

4 Quick One – Skoglund R N 2 1 1 0 6 14,8

5 Jobie Fargo – Nilsson T B 2 0 3 4 5 15,5

6 Tweener – Melander M 6 5 4 1 1 16,0

7 Quatre Star – Svensson H 0 2 5 d 0 14,9

8 Lindsey Vonn – Djuse M P 6 d 8 0 3 14,6

2 060 meter

9 Spiegelei – Eklund R 7 d 0 4 5 14,7

10 Emil Tuffing – Djuse M A 0 0 0 5 3 13,1

11 Västerbo Carrera – Norberg J 3 0 0 4 6 14,7

Rankning: 1–7–6–3–10–8–4–2–5–9–11.

Kommentar: Fin rad för Malekeh. Får tipset men garderas upp.

V4-4, LD-2, 1 660 m

1 Källdals Laura – Åkerlund K d k 1 4 1 29,0

2 Trollfux – Jansson R S d 7 0 1 5 27,3

3 Källdals Faksen – Johansson J-O 7 0 7 5 d 27,6

1 680 meter

4 Lisa Mollyn – Lindqvist O A 2 3 7 4 0 26,3

5 Raska Fötter – Svärdfeldt L-Å 4 0 6 5 0 29,3

6 Ailo – Norberg J d 0 1 6 8 28,2

7 Hallsta Majestix – Svensson H 2 2 2 6 2 26,5

8 Oddsi* – Osterling S H 0 7 4 0 4 27,6

9 Bjönnum Fröya – Larsson C-I 5 0 7 2 7 26,0

10 Eulalius – Johansson H 0 0 0 0 0 27,1

11 Nattens Fyrste* – Melander M 0 2 0 2 27,2

12 Hallsta Manne – Skoglund R 0 8 0 0 28,0

1 700 meter

13 Sundbo Rubin – Isaksson M 7 0 0 6 27,9

14 K.A.Vat – Svensson L 1 0 0 0 25,5

15 Hallsta Vinnex – Jonsson M O 5 7 7 d 4 27,0

Rankning: 1–11–6–9–2–7–15–8–10–13–3–5–4–14–12.

Kommentar: God chans för Källdals Laura att leda hela vägen.

V4-FÖRSLAGET:

V4-1: 10–3–1–2–7 (8–5).

V4-2: 2–5–4–9 (8–1).

V4-3: 1–7–6–3–10 (8–4).

V4-4: 1 Källdals Laura (11–6).

100 rader/200 kronor.

LUNCH DUBBEL:

LD-1: 1–7–6–3–10.

LD-2: 1 Källdals Laura.

5 rader.