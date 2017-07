Vägen ligger öppen och spiken är i hamn

När den senare blev struken ligger vägen öppen för Some Summit.

V75 på Sveriges vackraste travbana Årjäng som är kryddad med härlig sport och en jackpott.

I inledningen såg man fram emot mötet mellan Some Summit och Delicious U.S. och startspåren bäddade för spekulationer om loppscenario. Men i tisdags strök Daniel Redén sitt världs­rekordsto.

”Det är magen som krånglar igen. Hon låg ner när vi kom till stallet i morse och visade tydligt att hon hade ont”, sa Redén till mig i tisdags .

Det här är sista säsongen som Delicious U.S. tävlar innan hon går till avel nästa år. Hon har haft återkommande problem med magen de senaste åren men enligt ­Redén är hon redan igång och ­tränar lite lätt igen efter att ha fått medicin. Det är dock 14 dagars ­karenstid på det antiinflammatoriska preparatet som hon fick och därför var en start utesluten nu.

Får alltid lite extra fart

Jag hade även ett snack med Veijo Heiskanen i veckan som var smått lyrisk över hur fin Some Sommit var i Finland och hur hon hade tagit det segerloppet. ”Bättre än hon har tagit något lopp tidigare” var Heiskanens ord som inte hade känt sig chanslös i ett möte med Delicious med tanke på vilka spår de hade lottats till.

Men med den sistnämnde struken torde vägen ligga öppen för Some Summit som är snabb ut och Björn Goop i sulkyn får alltid lite extra fart på dem. Jag har full

respekt för Geisha Sund som har visat knallform på slutet och som gick strålande efter galopp senast.

Men sida vid sida tar hon knappast en längd på Some Summit och därmed är spiken i hamn.

Jag var även inne på att spika Tellmeastory som gjorde­ ett strålande lopp efter galoppen i debuten för Goop senast. Han har säkert bra chans att krossa det här gänget men tappar från start och sedan gäller det att komma till.

Vi vet att på snabba sommarbanor är det ofta det kommer någon annan och slår av den här typen av hästar på speed till slut.

Jag dubblar därför med Angle of Attack som jag har ett gott öga till. Hästen har visat finfin form i de senaste starterna, vann ett försökslopp under midnattstravet i Dannero för tre starter sedan men blev fast med rubbet sparat i finalen. Senast avslutade han vasst men blev diskad för trängning.

Om det nu är någon som inte tycker att hästen går något bakifrån kan spana in kvalet till Svenskt Travderby dit han kval­ade in via en mycket vass spurt som tvåa, knappt slagen.

Läge att gardera favoriten

Årjängs Stora Sprinterlopp är omgångens clou och ser Propulsion som favorit trots spår åtta bakom bilen. Han har ju varit ruskigt vass och ingen blir förvånad om han bara sänker allt igen.

Men jag garderar med ett gäng och vet att Lutfi Kolgjini gärna vill ha med Dante Boko i Hugo Åbergs Memorial dit vinnaren av det här loppet får en inbjudan. Hästen var inte som bäst i Norge utan körspö men strålande bra i Elitloppsförsöket från ett dåligt läge. Ingen har väl heller inte glömt vilket topplopp han gjorde när han vann i Örebro veckan innan då han var överlägsen på 1.10,0 från dödens.

Är Dante Boko i samma författning även här får de andra jobba hårt för att ta honom.

Jag tar sex hästar på systemet i V75-2 och känner mig trygg. Vurmar mest för Lukas Zaz som åkte dit lite snöpligt på mållinjen senast och nu ska vara ytterligare förbättrad med loppet i kroppen.

Jag garderar omgångens största favorit Charlie Mearas som jagar sjätte raka segern. Mactheman kan bli svårfångad om han når ledningen. Såg fin ut vid segern i årsdebuten senast även om det var i billigt gäng. Glöm heller inte Antonio Trot som kan sänka alla.

Jag kör ett fräckt trehästarslås i V75-5. Favoriten Cab Hornline har sett helläcker ut och var strålande bra som tvåa senast från dödens på Don’t Mind Me. Men Zenit Brick går bra för det mesta och är i kanonform enligt Nurmos. Sedan är jag spänd på vad Owen Face kan uträtta. Han imponerade vid segern i Frankrike i våras och tränar nu starkt efter uppehåll.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: 1 Some Summit (2–3)

V75-2: 1–4–6–8–10–12 (2–9)

V75-3: 8–9–11–12 (10–5)

V75-4: 1–4–5–8 (3–6))

V75-5: 4–5–6 (3–2)

V75-6: 3–8 (10–1)

V75-7: 1–2–3–8–10 (6–9)

2880 rader/1440 kronor