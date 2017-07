”Veterinärerna är otroligt positiva”

De senaste dagarna har varit jobbiga för stortränaren Daniel Redén. Hans favorithäst Delicious tvingades till en akut magoperation då grovtarmen hamnat i ett felaktigt läge och hästen svävade mellan liv och död.

Under fredagskvällen kom dock positiva besked angående världsrekordhästen, då tränaren Daniel Redén la upp ett kort filmklipp på Twitter där han var och besökte- och promenerade med sin ögonsten.

”Inte ens jag förstår var får hon sin kraft ifrån” skrev han på Twitter då.

”Ska bygga ett fint stall till henne”

Trav365 sökte Redén under fredagskvällen, men han bad oss återkomma under lördagen.

Och det fortsätter åt rätt håll på veterinärhögskolan i Uppsala.

– De har ringt här och man är alltid nervös och hoppar till när man ser det där numret, men de är otroligt positiva. Hon är en krigare utan dess like ska man veta. Veterinärerna förstår ingenting, hur en häst kan vara så pigg när man öppnat hela buken. Hon står och gnäggar när man kommer och vill bara ut och äta gräs. Dock kvarstår hennes ”vanliga” problem (har en kronisk magsjukdom sedan födseln) men nu har de satt in en ny medicin, får se om det kan hjälpa. Nu känns det otroligt bra, hon har bästa vård och flera skötare. Jag tror att hon mår prima just nu, men sen så är det ju kritiskt i flera dygn efteråt, såret ska läka ihop och bukhinnor ska funka och det ska inte bli något bråck, det är mycket med det där.

Hur länge blir hon kvar?

– Hon får stå där till allt har lugnat sig, det får kosta vad det kostar vill, hon ska må bra innan hon lämnar. Bara på två-tre dagar nu har hon tappat 50-60 kilo, det går fort alltså. Hon är väldigt matglad nu, men får inte äta. Vi jobbar för att hon ska få ett normalt liv här hemma på gården. Jag ska se till att vi bygger ett fint stall till henne här på gården där hon ska få en kompis och ha det bra här i lugn och ro, få gå ute hela tiden, leva så bra som möjligt. Om hon kommer hem, det vill säga, men nu räknar jag med det.

Hur har de här dagarna varit i stallet?

– Alla är berörda av det som hände, hon är som en gudinna här på gården, alla är livrädda att det ska hända henne något.

– Jag har fått hundra mail och fått enormt med positiv respons, men det är någon som har missuppfattat det hela och tror att vi kört ända in i kaklet med Delicious för att kräma ur varenda krona ur henne. De får tänka om. Hon har haft en kronisk magsjukdom sedan födseln, och jag tror att hon mått bra av att ha fått träna och tävla på. Det är verkligen ingen girighet från vår sida, jag vill verkligen förtydliga det för de som tvivlar.

”Vore maxat”

Under lördag eftermiddag startar en av stallets stjärnor, Propulsion, på Årjängtravet och jagar 600 000 kronor i storloppet.

Kommer han springa för Delicious och vinna?

– Det vore väl maxat! Det är ju hennes blivande partner i aveln, så det vore perfekt. Han kommer med fin form, lika bra som i Boden senast, säger Daniel Redén.

Tre världsrekord

Redén har tidigare berättat att 2017 skulle bli sista tävlingsåret för Delicious. Under 2018 planerades hon att gå till avel. Det åttaåriga stoet tog 29 segrar på 55 starter i karriären och sprang in drygt 6,5 miljoner kronor. Delicious har satt tre världsrekord, över 1 640 meter, 2 140 meter och 2 640 meter.