Sportbladets V4-tips

V4-1, 1 640 m auto

1 Kristine – Johansson J 4 0 7 0 1 13,9a

2 Jolly Jumper G.L. – Olofsson K 8 0 8 d 7 15,6

3 M.T.Jamming Jerry – Metsälä K 5 1 1 1 7 12,7a

4 Mackie Girl – Björklund M 7 d 0 6 0 13,5a

5 Nappe Calvin – Olsson C 6 5 0 6 0 13,2a

6 Starpoint Legacy – Svensson L 0 2 0 0 0 13,7a

7 Spartacus Lavec – Semmingsson S 4 d 0 1 4 13,2a

8 Noel Face – Berglund O 8 1 3 2 1 12,4a

9 Be Bop a Lola – F Gunnarsson A-K 0 3 0 6 0 16,0a

10 Ture S.E. – Emilsson H d d d k 5 13,3a

Rankning: 3–8–7–1–6–10–2–9–4–5.

Kommentar: Senast kom M.T.Jamming Jerry aldrig loss på V75 och fick nog en hel del sparat då. Lägre klass på motståndet nu och chanserna torde vara goda. Läget är bra och det ska inte behöva strula på vägen. Möjligtvis kan Noel Face ge honom en rejäl match om segern. Har dock ett visset utgångsläge och det gör att det troligtvis blir en besvärligare löpning. De här två höjer sig dock rejält över de andra. Övriga får slåss om de andra placeringarna.

V4-2, 2 140 m auto

1 Bol Brage* – Mjölneröd J R 4 3 1 3 0 27,4

2 Pyrmo – Lundahl M 3 4 1 1 2 26,6

3 Hägern T.H. – Kihlström Ö 4 4 4 4 0 24,0a

4 Tand Kraft – Persson J-O 1 1 1 1 2 22,3a

5 Rofstad Odin* – Garberg B 0 2 4 5 1 27,4

6 Sjö Vinn* – Eriksson U 4 4 0 0 2 25,7

7 Bol Odin* – Ohlsson U d 5 4 6 3 25,5

8 Tyri Loke* – Flåten G 1 4 1 2 1 24,2a

9 Bonaldo – Blekkan J 2 d d d k 28,0

Rankning: 4–8–6–2–7–1–3–5–9.

Kommentar: Bara tvåa senast men man får ta i beaktande att Tand Kraft ändå gjorde det bra. Låg trea i fältet, gick ut utvändigt efter 500 meter utan att få någon rygg och tog ledningen efter 850 meter. Sedan höll han bra men fick ändå ge sig den sista biten. Så en andraplats kanske inte var så illa trots allt. Under 2016 startade hästen elva gånger. Vann nio gånger, bland annat norska Kriteriet, och var tvåa (i Svenskt Kallblodskriterium, trots galopp) en gång. Ska normalt sett ha en toppchans här naturligtvis och chansen är mer än god att han påbörjar byggandet av ett nytt staket.

V4-3, LD-1, 2 140 m

1 Regulus – Osterling S H 4 d 0 5 d 16,8

2 160 meter

2 Mill Victory – Andersson M M 1 1 k 2 2 15,7

3 Avena Dangerous – Djuse M E 3 d 4 0 5 16,3

4 All in No Out – Skoglund R N d 1 0 0 0 15,8

5 Anders Goodland – Ohlsson U 7 3 k 0 4 15,9

6 Kalcium – Holm A 0 5 0 4 3 15,4

7 Red Isac – Nilsson T B 2 2 0 d 3 15,3

8 Zille Crofter – Eriksson U 0 0 0 6 3 16,6

9 Global Tribunal – Svärdfeldt L-Å 2 3 3 2 3 15,3

10 Tourbillon – Åkerlund K 0 0 7 3 1 15,9

11 Alviano – Blekkan J 1 3 4 3 2 16,3

12 Guiseppe Boko – Kihlström Ö 4 1 0 4 5 16,3

13 Cash Life – Johansson J-O 7 2 2 6 0 15,6

Rankning: 2–12–11–9–7–13–10–3–1–6–5–8–4.

Kommentar: Öppet! Det är klar uppåtform på Mill Victory och efter två andraplatser kan det vara dags för en fullträff. Att Örjan hoppar upp bakom Guiseppe Boko flyttar så klart upp hästen en del i ranken. Bara Örjan är alltid värd ett streck. Alviano är jämn och bra. Med i striden igen. Snart måste väl ändå Global Tribunal få nosen först? Vad kan Red Isac? Men jag slutar inte streckandet där. Jag tar faktiskt med alla och hoppas naturligtvis på en skräll.

V4-4, LD-2, 2 140 m auto

1 Brenne Brakar* – Bergh R 2 d d 3 d 25,9a

2 Valle Storm* – Eriksson U 1 5 4 0 0 27,3a

3 Spydomann Ö.K.* – Blekkan J 0 1 2 d d 28,3a

4 Eikfaksen* – Tjomsland V 2 8 2 0 3 22,6a

5 Järvsö Pegasus – Kihlström Ö 3 3 2 2 1 22,3a

6 Horgen Lynet* – Gundersen G V 0 0 5 6 d 26,0a

7 Björlifanner – Ohlsson U 2 3 0 3 1 29,0

8 Emil Mollyn* – Tengsareid Å 6 0 0 1 2 26,2

9 Björnemyr Dennis* – Mjölneröd J R 2 5 7 1 1 29,4

Rankning: 5–4–1–8–3–7–2–6–9.

Kommentar: Vi får se idel bra prestationer av Järvsö Pegasus. Kommer från seger och det kan definitivt bli en ny här. Tredjeplatsen senast av Elkfaksen var bakom tipsettan här och Tand Kraft. Säkert sugen på revansch. Intressant debut för Robert Bergh och det ska bli kul att se vad Brenne Brakar kan göra. Bara måste tas på allvar direkt. Jag vill också passa på att varna för Emil Mollyn.

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 3–8 (7–1).

V4-2: 4 Tand Kraft (8–6).

V4-3: 2–12–11–9–7–13–10–3–1–6–5–8–4 (2–12).

V4-4: 5–4–1–8 (3–7).

104 rader/208 kr.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 2–12.

LD-2: 5–4–1.

6 rader.