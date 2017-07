Fullt förtroende för förhandsfavoriterna

När vi svängde in på 2000-talet var detta nästan min favorithelg på året, efter Elitloppshelgen.

Många tycker nog att det är fel att omgången inleds med ett ”futtigt” femhästars-lopp (trots bra klass på de bästa stona här).

Men med tanke på hur svårt det är att hitta en spik i den här omgången tänker jag inte gnälla över det.

Icecapada, Miss Loreen och Appelina är många längder bättre än de övriga två damerna i GS75-1 och dessa tre är i alla fall en billig ”helgardering”. Men Appelina känns som det svagare kortet av dom tre, jag har helt enkelt inte råd med henne på systemet.

GS75-2 bör inte vara överdrivet svårt.

Champion-tränaren Niels Petersen (från Övrevoll/Oslo) är verkligen missnöjd över att Spitzbergen inte kom med i derbyt – och då borde väl hästen ha bra vinstchans här?

Någon av Dardenne, Spicy Mix eller Jessy’s Wonder vinner nästan helt säkert annars.

Blackstone kan vara en chansspik

i GS75-3, men har höjts så många kilo efter tre raka segrar, att det börjar lukta ”bränt”. Jag fyller på med formhästarna Whatsinitforme och Breakdancer.

Titelförsvararen Killroy kan bli lite bortglömd nu men att Wido Neuroth vet att ställa i ordning inför den här helgen är verkligen sen gammalt. Den tysk-norske galopplegendaren har vunnit Svenskt Derby tolv gånger.

Gamle unghäst­stjärnan Jimmy Mack, kan vara loppets riktiga ”bedövare”. Bro-hästen funkar bra på dirt.

Adielsson försiktigt optimistisk

GS75-4, då? Okej, här kommer den. Omgångens ”Alexander-hugg”! I en svår omgång är det absolut tillåtet att ­vara kreativ. Och i ett lopp där många kommer att gå på The Danish Girl eller Trickbag chanssinglar jag istället Roxy Sky. Jag gillar jockeyn Oliver Wilson skarpt

och även om det aldrig går att lägga ord

i munnen på tränaren Hans Adielsson lät han försiktigt optimistisk när jag pratade med honom på lördagen. Tänk på att Adielssons häst kom bort i loppet näst

senast och är klart prisvärd här.

Trickbag och auktionsfyndet The Danish Girl är annars helt givna för mer ”konservativa” spelare.

Brittisk kanon på bortaplan

Zawawi Cup har alltid varit en av Sveriges bättre sprinterlöpningar. Här är min förstahäst Jägersro-specialisten Over The Ocean. Man ska ha klart för sig att Jägersro är en speciell bana och att den brittiska kanonen Kimberella verkligen har ”bortamatch” mot de hästar som redan lyckats bra på Malmö-dirten.

Att Kimberella nu får en jockey som kan banan, Oliver Wilson, är dock ett superplus! Men fler än dessa kan

vinna, ni som har råd får ­inte glömma Fredrik Reuterskiöld-tränade duon Gunvald och Solamente Vos.

Det hundrade derbyt (Voter vann det första, redan 1918) känns ganska öppet. Men jag går kort på tre av förhandsfavoriterna:

Lennart Reuterskiöld Jr:s Gold Tyranny var grym i Derby Trial, måste naturligtvis ha klar vinstchans nu.

Fredrik Reuterskiöld-tränade Plata o Plomo­ förlorade knappt det ”andra derby-genrepet”, Voterlöpning, och hugget som stucket vem av dessa som egentligen borde vara favorit i dag.

Stricker, som vann Voter, är Francisco Castros bästa derbyhäst, sen Moe Green som vann för sju år sedan (och Luca Brasi, som kom tvåa 2007). Får givetvis tredjestrecket trots trist utgångsläge.

Men det vimlar av skrällar: Sådana som The Kid (Petersen-Gråberg!), Perfect For You, Stureplan (alla undrar om han orkar tolv furlongs, 2 400 meter) och Stormy Ocean­ har alla fart som räcker för seger.

Given om man satsar på miljonerna

Jag tror bestämt att man måste försöka ”hämta pengarna” i epilogen. Duke Derby (vann Svenskt Derby 2014) är givetvis ­bästa hästen men blir stenhårt spelad trots toppvikt.

Satsar man på en semesterresa till Maldiverna eller liknande nästa vecka bör man verkligen även beakta Suspicious Mind.

Samt mina avslutningsdrag i omgången – Hans Adielssons ”flug­viktare” Cala

Boca och Last Interviewer – två inte alls omöjliga ”storstädare” i kuponghögen, om Duke Derby skulle besväras de minsta av alla kilon.

Robert Okpus GS75-system

GS75-1: 3–4 (5–1)

GS75-2: 6–10–9–4 (8–7)

GS75-3: 8–1–7–10–4–5–11 (12–6)

GS75-4: 1 Roxy Sky (12–4)

GS75-5: 11–4 (6–7)

GS75-6: 1–8–13 (15–7)

GS75-7: 7–10–3–2 (4–1)

1 344 rader/1 344 kronor