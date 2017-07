Midnight Hour ledde runt om för Iikka Nurmonen och höll undan precis före en sylvasst spurtande Workout Wonder. Tränar gör Ossi Nurmonen och trea blev Jonesy.

Det blev en överraskning i det finska storloppet St. Michel Ajo som kördes i Mikkeli under söndagen.

Förstapriset var 70 000 euro och segertiden blev 1.10,6/1609a.

Daniel Redéns In Vain Sund, som kördes av Per Linderoth, fick en resa i tredje par utvändigt och angrep in på upploppet men schabblade med travet den sista biten och kunde inte köras för fullt. Han blev fyra i mål.