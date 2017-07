Stefan Persson kvalade in två hästar till StoChampionatet.

På söndag, närmare bestämt 23 juli, avgörs StoChampionatet på Axevalla – det största loppet för fyraåriga ston i Sverige.

Uttagningarna till StoChampionatet avgjordes i fredags – och under måndagen blev också kuskarna klara till de tolv finalisterna.

Det blir, från uttagningsloppen, tre förändringar till finalen gällande kuskarna.

”Ett av de bättre jag sett”

Johnny Takter, som kvalade in tre hästar till finalen, väljer att köra en av förhandsfavoriterna Cash Crowe – det innebär att Björn Goop får chansen bakom Hans R Strömbergs Unique Juni och Christoffer Eriksson bakom Ola Samuelssons Fantasy River. Stefan Persson kvalade in två hästar och tar själv hand om Darling Mearas, och ger brorsan Håkan K Persson chansen bakom Luck is Back.

– Det är så klart skoj, Stefan förvarnade mig i går och det är jätteskoj att jag får vara med och köra den här finalen. Det är stort, Axevalla är ju vår gamla hemmabana, säger Håkan K Persson till Trav365.

Hur ser du på loppet?

– Väldigt bra lopp i år, det är många fina hästar och nog ett av de bättre StoChampionat jag sett.

Hur ser du på ”era” möjligheter med Darling Mearas och Luck is Back?

– Stefans tillhör ju redan toppen, min styrning har varit lite under toppen men har fått bra utgångsläge. Man är förväntansfull, säger Håkan K Persson.

Se nedan för startlista

StoChampionatet

Distans: 2 640 meter autostart

Förstapris: 1,2 miljoner kronor

1. Luck is Back – Håkan K Persson

2. Ultra Bright – Fredrik Persson

3. Unique Juni – Björn Goop

4. Darling Mearas – Stefan Persson

5. Cash Crowe – Johnny Takter

6. Rhyme Broline – Erik Adielsson

7. Mulligan – Thomas Uhrberg

8. Unrestricted – Johan Untersteiner

9. Fantasy River – Christoffer Eriksson

10. Inga in Heaven – Örjan Kihlström

11. Gorgeous Boko – Mika Forss

12. Schatzi Fayline – Kim Eriksson