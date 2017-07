15 segrar på 21 starter och drygt fyra miljoner kronor i intjänade prispengar.

Det är facit för Peter ”Foppa” Forsbergs stjärnhäst Diamanten så här långt i dennes tävlingskarriär.

Så sent som sjätte juli vann han storloppet SprinterMästaren i Halmstad och tjänade 968 000 kronor.

– Det blir nog en ordentlig fest, sa pappa och delägare Kent Forsberg från vinnarcirkeln då.

Nu är det dags för Diamanten att tävla igen. På onsdag går han ut i Fyraåringstestet på Eskilstuna inom V86-spelet.

Den starten, segern i Halmstad, och dyrbara missen som kan kosta två miljoner kronor, berättar Kent Forsberg om för Trav365.

”Trodde det skulle bli tufft”

Kent Forsberg var på plats i Halmstad och kunde själv bevittna när Diamanten vann SprinterMästaren tillsammans med Christoffer Eriksson.

– Det var jätteroligt att han klarade sig på kort distans också, det var lite frågetecken kring det inför SprinterMästaren då vi upplever honom som mer stark än snabb, säger Kent Forsberg.

Hur upplevde du finalen?

– Jag trodde det skulle bli tufft eftersom han fick gå utvändigt om Muscle Hustle hela sista varvet, men då han är stark och har bra skalle så klarade han det. Jag pratade med kusken Christoffer Eriksson efter loppet och han sa att det kändes bra upploppet ner och att det bara gäller att måtta in honom, då han blir lite bekväm när han kommer först.

Vad säger du om det som Diamanten presterat på tävlingsbanan hittills?

– Man fick upp hoppet om att det skulle bli en bra häst när han radade upp segrar i början av sin karriär, men samtidigt är det alltid tufft att komma hela vägen också, det är många hästar som varit duktiga och lovande men som sedan försvunnit. Vi gläds varje gång han gör en bra prestation.

”En miss på kontoret”

På onsdag startar 9 Diamanten (V86-8) i Fyraåringstestet från Eskilstuna, där han bland annat stöter på Cyber Lande, Policy of Truth och Global Trustworthy.

– Det blev ett jättebra lopp, vi valde mellan det här eller Norrlands Grand Prix, berättar Kent Forsberg och fortsätter:

– Vi får se hur loppet utvecklar sig, Diamanten fick bakspår men de som kanske är värst emot på förhand fick ju spår åtta och tio så de fick inte heller bättre utgångslägen, det är väl Johan Untersteiners Cyber Lane som fick spår fyra. Det blir ett spännande lopp.

Söndagen den tredje september avgörs klassiska travloppet Svenskt Travderby på Jägersro med två miljoner kronor till vinnaren, evig ära och berömmelse, och en gul kavaj. Diamanten hade varit ”stekhet” i det loppet, men är inte anmäld dit.

– Det blev en miss på kontoret helt enkelt, jag vet faktiskt inte ens om jag sett en anmälan dit, det är möjligt att jag gjort det, men det blev en miss kort och gott. Det är klart det hade varit roligt att vara med där, men det finns andra lopp också och man får leva med det, säger Kent Forsberg.

Se nedan för startlista

Fyraåringstest, V86-8

Distans: 2 640 meter autostart

Förstapris: 300 000 kronor

1. Baron Gift – Rickard Svanstedt

2. Magic Gwin – Kaj Widell

3. Destiny Am – Örjan Kihlström

4. Cyber Lane – Johan Untersteiner

5. Flash Hammering – Jörgen Westholm

6. Test Drive – Johnny Takter

7. Just Wait and See – Oskar J Andersson

8. Policy of Truth – Ulf Ohlsson

9. Diamanten – Robert Bergh

10. Global Trustworthy – Jorma Kontio