Franske stjärnan Up and Quick missar Hugo Åbergs Memorial på grund av skada.

Det tio hästar stora startfältet till storloppet Hugo Åbergs Memorial på Jägersro nästa tisdag var klart.

Under måndagen kom dock ett bakslag då den franske stjärnan, tillika forne Prix d´Amérique-vinnaren, Up and Quick hade drabbats av hovbensfraktur och tvingades kasta in handduken.

Jägersros sportchef Mats Ahlkvist plockade dock snabbt fram en ersättare – det i Pietro Gubellinis sto Shadow Gar.

– Hon har imponerat stort och jag tycker hon gör en mycket spännande start, säger Jägersros sportchef Mats Ahlkvist.

Hugo Åbergs Memorial avgörs tisdagen 25 juli på Jägersro, där vinnaren kammar hem en miljon kronor

Klara för Hugo Åbergs Memorial:

Shadow Gar

Carabinieri

Dante Boko

Day or Night In

Djali Boko

Oasis Bi

Propulsion

Twister Bi

Ringostarr Treb

Workout Wonder