Tioårige travhästen Hamras One More är död.

Så sent som den 21 juni slutade Hamras One More tvåa i ett montélopp på Eskilstuna bakom montéstjärnan Nantucket och tjänade 30 000 kronor.

Men nu har den tioårige Supergill-sonen somnat in.

I förra veckan insjuknade Hamras One More i Baron Gruff-sjukan som medför våldsam diarre och uttorkning hos travhästar – och hans liv gick inte att rädda.

Hamras One More startade totalt 133 gånger i sin tävlingskarriär, det slutade med tolv segrar och drygt 1,4 miljoner kronor i intjänade prispengar.

Det senaste året var han framgångsrik i monté, och vann bland annat Olympiamontén i april på Åby och tjänade 100 000 kronor.

– Ett hårt slag för oss givetvis. Baron Gruff-sjukdomen innebär ofta döden för hästarna, säger hästens tränare Mikael Selin till hemmabanan Mantorps hemsida.