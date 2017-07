På tisdag smäller det på Jägersro när det är dags för ”Sommarens Elitlopp”, Hugo Åbergs Memorial, med en miljon kronor till vinnaren. Sprinterloppet körs i samband med solnedgången inför en väldig publik runt Malmös travbana som skapar en magisk stämning.

Titelförsvarare är Propulsion som vann loppet i fjol tillsammans med Örjan Kihlström. Efter en resa i rygg på ledande Mosaique Face kom han loss kort före mål och slog av ”Mosaiquen” den sista biten. Tränaren Daniel Redén minns loppet som i går.

– Det var otroligt stort och mäktigt. Det var varmt och det är ett fint minne jag kommer att ha länge i livet. Vi får försöka upprepa det på tisdag så att jag får dubbla minnen därifrån, säger Daniel Redén.

Snart ifatt fjolårssiffrorna

Efter dubbelsegern i V86 på onsdagskvällen med Tobin Kronos och Canari Match är det en tränare på topp som vi pratar med på onsdagseftermiddagen. Fattas bara annat när stall Daniel Redén är helt överlägsna i den allsvenska tränarligan. Stallets hästar har sprungit in 20,2 miljoner kronor hittills i år, att jämföra med de 22,4 miljoner som hästarna sprang in under hela fjolåret.

– Det går otroligt bra och jag är väldigt nöjd förstås, säger han lite försynt.

”Tror att Örjan laddar iväg bra”

De siffrorna lär ökas på under tisdagskvällen då Redén skickar två hästar till Jägersro som även kör V75. Mest fokus är det förstås på Propulsion som fick en drömlottning med innerspår, precis samma läge som han hade förra året när han vann.

– Det är bra. Han får ett fint lopp därifrån och sedan får vi se om han kan hålla ledningen. Det är en fördel att det är 1609 meter då bilen släpper närmare kurvan. Jag skulle tro att Örjan laddar iväg bra för att försöka få ledningen. Så får vi se om det räcker för att hästen kan ta den. Det är inte omöjligt. Han är i alla fall på innerspåret, vilket är så mycket bättre än att ha spår åtta och få kämpa därifrån. Blir han fast så blir han fast. Man måste tänka på hästen också. Det går inte att bomba på ute i spåren varje gång, menar Redén.

Och tillägger:

– Men jag vill egentligen inte spekulera i hur loppet blir kört. Det kanske blir som med Canari Match i går. Man trodde att han skulle hålla upp ledningen men var chanslös. Det får bli som det blir.

”Helt osannolikt”

Efter andraplatsen i Elitloppet vann Propulsion Norrbottens Stora Pris från utvändigt om ledaren. Senast i Årjäng formligen flög han fram i en rasande avslutning men det fattades någon futtig centimeter från att han hade hunnit fram och slå av ledande och vinnande Dante Boko. Klockorna visade att hästen avslutade 1.05 sista fyrahundra metrarna och 1.08,5 sista varvet.

– Det var helt osannolikt vad fort han gick till slut. Örjan sa efteråt att han aldrig hade åkt så fort över ett upplopp. Han trodde att han skulle bli femma, sexa när de svängde in på upploppet för det var så långt fram.

– Hästen har bara blivit bättre och bättre efter Elitloppet. Formen har stegrats hela tiden och är riktigt bra just nu. Nu är han i samma fina författning som när han vann Åbergs i fjol.

Är han rentav ännu bättre än förra året?

– Ja, men han har ju utvecklats och fått en helt annan hårdhet, så det tror jag. Förra året vann han Åbergs på 1.08,9 med skor och boots. Nu går han ju barfota.

Tror du att han vinner igen?

– Han är ju titelförsvarare och ska väl vara favorit men möter väldigt bra hästar i toppform. Så det blir ingen lätt match men vi ska försöka. Det är klart att jag hoppas och tror på bra chans. Han har i alla fall känts jättefin i jobben efter senaste starten så det blir spännande, säger Daniel Redén.

”Jättebra prestation av Wild Honey”

Du har även med Wild Honey i tisdagens V75-omgång. Hon var tvåa bakom Readly Express senast. Chanserna där?

– Wild Honey (V75-2) var tillfixad inför senaste starten och travade mycket bättre. Hon gjorde en jättebra prestation och hade fått tagit det ganska lugnt i jobben inför den starten. Så att hon inte vann tar jag inte så hårt på och dessutom var det en väldigt bra häst hon mötte. Nu möter hon bara ston igen samtidigt som hon går framåt med loppet i kroppen. Jag tror att hon är långt framme igen och det blir inga ändringar.