Rekordet: Såldes för tre miljoner

Sent på måndagskvällen såldes hingsten Nagamori Hill för tre miljoner kronor på auktion.

I fjol blev hingsten Forfantone Am den dyraste ettåriga travhästen som någonsin i Sverige. Hästen köptes på Kolgjini Sales av storhästägaren Lennart Ågren på Kolgjini Sales på Lutfi Kolgjinis gård i Vomb.

Under måndagskvällen var det dags för årets auktion – med toppstammade ettåriga travhästar.

– Det är säkert några som går upp på miljonen i kväll, sa Lutfi Kolgjini till Trav365 tidigare under måndagen.

Jubel från publiken

Det blev mer än så.

Hingsten Nagamori Hill gick för tre miljoner kronor, vilket är nytt rekord.

Buden haglade in på hingsten efter den tidigare Hambletonian-vinnaren Muscle Hill och Naga Morich, till publikens stora jubel.

Köpare: Stall Courant AB, med storhästägaren och före detta Unibet-grundaren Anders Ström i spetsen.

Muscle Hill sprang in över 25 miljoner kronor under karriären och är en av världens mest eftertraktade avelshingstar. Bland annat finns avkommor som Propulsion, Resolve, Pasithea Face, Princess Face och Tobin Kronos.

”Foppa” köpte näst dyraste

Auktionens näst dyraste häst blev stoet Galaxy Am efter Musce Hill och She Loves You F.I.. Stoet kostade 1,5 miljoner kronor och köptes av den före detta Tre Kronor-hjälten Peter ”Foppa” Forsberg och hans Forspro AB & Lerstenen Invest AB, vilket Stall Bergh skriver på Twitter.