Lovisa, 22: ”Kan vinna hela skiten”

– Jag tror absolut att Rus Can kan vinna hela skiten, säger hon till Trav365.

Under kvällens V86 på Östersund är det storlopp för fyraåriga kallblod. Svenskt kallblodsderby och Derbystoet. I det sistnämnda, med 450 000 kronor i prispengar till segraren, har blott 22-åriga Lindesbergsamatören Lovisa Canneryd två hästar med, 2 Rus Can och 7 Kaksi Can.

– De har inte gått något tufft jobb efter försöket, och det känns bra, säger Lovisa till Trav365.

Vad är förhoppningarna inför kvällen. Rus Can har ju visat form och vann både Sleipner Cup och lopp förra veckan?

– Det är ett öppet lopp med många bra ston, men jag tror absolut att Rus Can kan vinna hela skiten. Ulf (Eriksson) har kört henne väldigt bra, de tycker om varandra.

Och Kaksi Can?

– Hon känns bra, men hon har ingen direkt fördel av att det är bilstart eftersom hon varit startsnabb på volt. Men om hon inte galopperar kan det kanske gå bra.

Granetta och Ugglan värsta konkurrenterna

Vilka ser du som de tuffaste rivalerna?

– I första hand Granetta och sedan Ugglan (Uggla i Mossen) – är hon felfri är hon ruggigt bra.

Vad är strategin för att slå dem? Är det spets som gäller för Rus Can?

– Hon springer snabbt för att hitta rytmen de första 200 meterna. Hon vill trava in sig – och har de andra inte allt för bråttom kan hon ta spets.

Vill inte bli proffs

Men trots att det ser lovande ut och att flera travare är på gång – har Lovisa inga planer på att bli A-tränare.

– Nej, det är inget för mig. Vill ha det småskaligt med lite egna hästar. Vi håller på med uppfödning hemma och har lite anbudshästar som vi försöker få ut på marknaden. Men det är rätt skönt att ha hela ansvaret och kontrollen över de hästar man har. Och får bestämma själv vilka lopp de ska gå.

Och kuskandet, har du lagt det på hyllan?

– Ja, jag blir så jäkla nervös. Kanske kör något inskolningslopp eller kval. Men vi har sett på resultaten att det går bättre när de mer rutinerade kör. Jag är mer tränarmaterial än kusk, avslutar Lovisa.

V86 på Östersund i kväll har spelstopp 19.20. Det är jackpott där en ensam vinnare beräknas ta hem 12 miljoner kronor.