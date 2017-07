Miljonbutiken: ”Det är roligaste spiken”

De har dragit in 50 miljoner kronor på trav – i år.

I fjol lyckades spelbutiken Café Brasco i Stockholm spela in 28 miljoner kronor i vinster åt sina kunder via andelsspel i butiken och på nätet.

En bra bedrift, som dock bleknar i jämförelse med vad man gjort i år. 45 miljoner har dragits in via Tillsammans och en liten bit över fyra miljoner har vunnits via butiken.

– För ett halvår sedan kändes det som ett omöjligt mål när vi sa att vi skulle nå 80 miljoner. Men nu känns det verkligt. Vi hoppas nå över 50-miljonersstrecket i dag och vi får nästan ta och höja målsättningen för kalenderåret november-oktober till 100 miljoner, säger Dennis Olofsson, som driver butiken tillsammans med Gunilla Welander.

”Är ju i form”

I kväll är det V86 i Östersund med många fina kallblodslopp. Vad har ni för tankar om omgången. Vad är bästa spikarna och dragen?

– Vi tycker att vi har hittat en bra balans. Min kompanjon, Gunilla, är en av Sveriges bästa kvinnliga tippare. Och hennes tänk kompletterar mitt. En spik som Gunilla tagit fram är 10 Giuseppe Boko (V86-6). Örjan (Kihlström) är ju i form och hästen är laddad inför loppet. Personligen tycker jag att den roligaste spiken är 6 Linda’s Girl i V86-5. Hon gjorde ett fantastiskt lopp senast och så gillar jag Oskar Kylin-Blom som kör.

”Tar hem det på speed”

Och bästa dragen?

– Vi har några roliga kantbollar. Järvsörappen i V86-4 som körs av Jomar Blekkan. Är det nån som kan kallblod är det Jomar. Och jag är inte säker på att Månprinsen A.M. har formen som för ett par år sedan.

– Sedan tror jag att i V86-7 (Svenskt Kallblodsderby) så tar Örjan ledningen med 2 Järvsö Pegasus, släpper till 4 Tand Kraft – och sedan tar hem det på speed. Det är mina drag.

Och hur går det i Derbystoet, V86-2, i kväll?

– Jag tycker att 3 Granetta är bäst, men jag tror faktiskt att 2 Rus Can kan ta hem det. Det är alltid kul när mer okända tränare och kuskar vinner.