Det var i november 2013 som Åke Svanstedt, vid tillfället Sveriges vinstrikaste travtränare fem år i följd, valde att lämna Axevalla och Sverige.

Han gjorde det för att satsa på en tränarkarriär på andra sidan Atlanten, närmare bestämt USA.

Åke Svanstedt, som under sin tränarkarriär kört in över 500 miljoner kronor, har lyckats väldigt väl i USA också med flera storsegrar och världsrekord.

På lördag startar han i världens största travlopp med hästen Perfect Spirit, de jagar seger i Hambletonian på Meadowlands och om de vinner belönas de med 500 000 dollar, lite drygt fyra miljoner kronor.

I en stor intervju med SportExpressen berättar Åke Svanstedt om lördagens chanser i storloppet, sitt nya lyxhus i New Jersey, och om den tuffa tiden i Sverige med rättegångarna.

”Ser gärna inte tillbaka på det”

Under den mest hektiska tävlingsperioden i USA bor Åke Svanstedt med sin familj i New Jersey, resterande del av året bor han i Florida. Boendet i New Jersey har tidigare varit ett mindre hus på den stora gården, men tidigare i veckan flyttade Åke, frun Sarah, 36, och de två sönerna Jonas, 4, och Erik, 6, in i ett lyxhus.

– Vi letade efter ett hus med pool eftersom ungarna tycker det är så kul. Eller ja, jag också om jag ska vara ärlig, säger Åke Svanstedt till tidningen och vill inte avslöja prislappen på det 500 kvadratmeter stora huset som rymmer fyra sovrum, tre garage, en bar, hemmabio, biljardbord och swimmingpool.

Treårige Perfect Spirit, som är stjärntränarens vapen i Hambletonian på lördag, är en av de som kan vinna storloppet, enligt svensken.

– Han har liksom allt, är snäll och bra att köra, stark och snabb. Sedan får vi se hur långt det räcker. Men han visade rätt uppfattning direkt när vi började tävla. Fram till dess var han inte så märkvärdig.

Elitloppet i Sverige och Prix d´Amérique i Frankrike i all ära, men inget kan mäta sig med Hambletonian.

– Det är ännu större. Alla amerikanska hästägare och tränare har Hambletonian som största mål, säger Åke Svanstedt till tidningen.

I intervjun berättar Åke Svanstedt också om den tuffa tiden i Sverige med rättegångarna, där han i Tingsrätten dömdes för att ha använt grisfösare, men sedermera blev helt frikänd i Hovrätten.

– Så klart det var jobbigt och jag ser gärna inte tillbaka på den tiden. Det blev tydligt vilka som var riktiga hästägare och kunder men de flesta stod kvar, säger Åke Svanstedt till SportExpressen.