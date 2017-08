Bara två segrar

Jägersros Christoffer Eriksson har fantastiska år bakom sig som travkusk.

Under 2013 och 2014 körde han in runt fyra miljoner kronor, under 2015 körde han in knappt 14 miljoner kronor och i fjol drygt 19 miljoner kronor.

På bara fyra år så femdubblade han sina siffror gällande inkörda prispengar.

Och, det fortsätter att gå uppåt. Hittills i år har han kört in knappt 16 miljoner kronor och 30-åringen vinner lopp i parti och minut.

På rikstoton har det dock gått sämre i sommar. Sedan juni har han ”bara” vunnit två lopp, på 36 försök.

På lördag hoppas han snygga till de siffrorna, då han kör fyra hästar inom V75-spelet.

”Laddar vad som går”

Först ut i Erikssons kvartett är 6 Scorpion Kiss (V75-2), som gett Eriksson en av de två rikstotosegrar han har sedan juni.

– Han var väldigt bra vid seger senast, han öppnade snabbt då och fick rätt tidigt press men han stred tappert och det var en bra insats. Jag laddar vad som går från start den här gången också och får jag ledningen så vill jag köra där för det kändes som han höjde sig därifrån. Om inledningen inte kostar allt för mycket känns det som realistisk vinstchans.

Någon realistisk vinstchans tycker han sig dock inte ha med 9 Seethestar (V75-4).

– Han var bra senast vid seger på Axevalla efter lite uppehåll, det blev ett tufft förstavarv då och han vann enkelt på en bra tid. Han är säkert ännu bättre med det loppet i kroppen men jag tror inte han är så jätteaktuell att vinna från det här utgångsläget.

”Han vinner Åby Stora Pris”

I V75-6, ett lopp över tre varv, kör Christoffer Eriksson Elitloppsdeltagaren 11 Spring Erom åt Dan Widegren.

– Han har haft en liten sämre period men var bra igen senast, han var tillbaka i full form då. Vi satt långt bak senast i ett lopp som gick sakta och fort till slut och han gick bra, säger Christoffer Eriksson och fortsätter:

– Distansen är inget bekymmer, enda problemet är väl att loppet i sig är ganska ojämnt med några bra hästar och sedan i mitten ingenting, risken finns att vi sitter för långt bak och får göra för mycket jobb själv. Slipper vi det och han får rätt lopp så är vi med långt fram.

Christoffer Eriksson kör sedan också 9 Linus Boy (V75-7) åt Timo Nurmos, men det är första gången han kör den i lopp och kan därför inte uttala sig om chanserna. Däremot tror han sig ha sin vinnare klar i Åby Stora Pris.

– Det är lite speciellt i år med Åby Stora Pris, ingen riktig superstjärna och hästar som är på väg uppåt. Jag tror Volstead vinner första heatet och Muscle Hustle det andra och sedan vinner Muscle Hustle i skiljeheat, säger Christoffer Eriksson.