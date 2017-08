Sportbladets V4-tips

V4-1, 1 640 meter auto

1 Gloria Sånna – Jonasson C 6 7 0 1 1 12,6a

2 Lawyer Lohr – Ivehag J 1 2 4 6 5 11,5a

3 Art on Line – Aho I 1 3 3 0 2 11,2a

4 Special Envoy* – Berås M V 5 2 1 1 5 11,5a

5 Reven d’Amour – Leo E 0 1 0 7 2 09,9a

6 Fridericus* – Oscarsson J L 6 1 1 6 0 10,9a

7 Raggamuffin – Werder S J 4 1 d 2 2 12,1a

8 Tiptoe – Jacobsen S 2 5 4 2 1 12,9a

9 Nantucket – Adolfsson S 1 2 1 1 1 10,9a

10 Folli – Bengtsson T 4 5 1 1 3 11,8a

Rankning: 9–6–7–3–5–2–4–10–1–8.

Kommentar: Superklass på sporten i den här V4-omgången som inleds med ett montélopp där fenomenet Nantucket är den som sticker ut i ett annars öppet lopp. Även i övrigt håller hästarna hög klass, men Nantucket tycks närmast oslagbar på våra breddgrader.

V4-2, 2 140 meter auto

1 Global Raceway – Oscarsson K 3 k 0 1 1 13,3a

2 Robin Hood – Svedlund K 1 0 1 0 6 15,3a

3 Staro Jellybean – Nilsson S M 6 1 d 4 d 14,9a

4 Crown Wood – Karlsson M 2 d d d k 14,3a

5 Frankie Fiveangels – Sövik P 1 1 0 2 0 15,1a

6 I’m Just a Jade – Christiansson A 4 1 0 d 2 16,1a

7 Ben G.T. – Larsen H 2 1 4 1 2 13,7a

8 Diamond Breeze – Niklasson M 3 2 0 4 d 13,7a

9 Move It – Jonasson C 0 1 4 2 0 14,3a

10 Demokritos F. – Eriksson U A 4 0 3 5 1 12,8a

11 Benoit Simoni – Hansen J 1 0 2 1 6 14,0a

12 Photo Lad H.H. – Rudqvist H 3 3 6 0 2 14,9

Rankning: 1–4–9–10–7–11–2–8–3–5–6–12.

Kommentar: Det enda ”vanliga” loppet i omgången. Vi streckar fem hästar, det är så många som vi vill ha, varken mer eller mindre.

V4-3, LD-1, 2 140 meter auto

1 Den of Warlock* – Juel J 1 3 2 4 0 11,8a

2 Unicorno S.L.M.* – Paal W 4 2 0 1 1 10,7a

3 Explosive Merlot – Eriksson K 0 6 d d 1 13,0a

4 Startar ej

5 Great King Wine – Söderkvist S 0 2 0 0 0 12,7a

6 Now Or Never Flair – Jepson C J 1 0 3 2 4 12,1a

7 Diamanten – Bergh R 1 1 1 1 2 10,0a

8 Brooklyn Hill – Kihlström Ö 0 0 6 0 4 10,0a

9 Dominion Beach – Takter J d 3 2 4 d 10,1a

10 Phantasm Soa* – Haugstad K 1 1 2 1 2 09,8a

11 Borups Powerful – Eriksson C 2 0 4 0 1 11,9a

Rankning: 7–9–10–2–3–5–8–6–11–1.

Kommentar: Diamanten är klar förstahäst och förmodligen extremt svårslagen. Men vi har respekt för Dominion Beach. Och när vi ändå är igång streckar vi två till på V4-kupongen.

V4-4, LD–2, Trio, 2 140 meter auto

1 Cerveza – Untersteiner J 3 4 1 7 3 12,0a

2 Trecciadoro Rex – Heiskanen V 1 2 0 1 1 12,0a

3 Snow Angel – Adielsson E 0 1 4 1 2 12,1a

4 Order by Heaven – Carlson L D 2 5 3 3 1 12,7a

5 Makera – Larsen H 5 2 0 3 1 12,3

6 Yippie Chic – Andersson M J 5 5 3 2 3 10,9a

7 Ultimate Wine – Untersteiner P 4 2 0 6 3 11,5a

8 Donatella Center – Partanen J 5 4 5 4 4 10,8a

9 Lady Cash – Eriksson C 2 4 3 0 2 11,7a

10 Darling Hornline – Takter J 3 0 2 2 4 11,6a

11 Twin’s Zindy – Kihlström Ö 1 1 6 3 3 11,5a

12 Pioneer Face – Eriksson K 4 0 2 2 3 11,5a

Rankning: 10–2–1–4–9–3–5–7–11–12–8–6.

Kommentar: Trots bakspår kan Darling Hornline visa sig starkast. Trecciadoro Rex har läget och inte heller Cerveza kan klaga på spåret. Order by Heaven räknas alltid.

Systemförslagen

V4

V4-1: 9 (6–7).

V4-2: 1–4–9–10–7 (11–2).

V4-3: 7–9–10–2 (3–5).

V4-4: 10–2–1–4–9–3 (5–7).

120 rader/240 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 7–9.

LD-2: 10–2–1–4.

8 rader.

Trio

Etta: 10–2–1–4.

Tvåa: 10–2–1–4.

Trea: Alla.

120 kombinationer.