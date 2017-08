Sportbladets V4-tips

V4-1, 1 640 m

1 Ridgehead Karisma – Andersson M J 4 2 1 d 0 15,8

2 Noble Dancer – Hultman M 5 3 0 0 3 16,2

3 Sir M.M. – Jakobsson M 6 2 1 0 3 16,2

4 Joeson – Silvén J 7 1 0 4 1 14,8

5 Tushara – Nilsson P 3 0 0 5 5 16,8

6 Nygårds Diamant – Horpestad T 2 d 6 4 0 14,7

7 Ramon Dekkers – Jepson C J 3 0 0 7 4 16,3

8 Aces High – Goop O 2 0 4 0 0 15,0

9 Mad Max Toowoomba – Eskilsson J 5 7 7 1 8 15,0

10 Perfect Broline – Ivarsson M 4 7 1 0 0 15,4

11 Just East – Ohlsson U 6 3 8 0 2 15,9

12 Livtrasir – Karlsson P 4 7 5 3 3 15,7

Rankning: 8–1–2–4–12–7–3–11–10–6–9–5.

Kommentar: Kan vara dags för Aces High att få utdelning på fin form, som faktiskt inte riktigt syns i raden. För tre starter sedan vann Ridgehead Karisma från täten. Testar på samma upplägg nu. Håll också koll på Noble Dancer som fick ett bra startspår.

V4-2, 2 140 m auto

1 Ragazzo da Sopra – Goop O 0 0 4 3 4 13,8a

2 Final Dream – Sedström L 4 1 1 2 5 12,4a

3 Enjoy Avenue – Nilsson P 6 8 1 d d 13,8a

4 Belimo – Dalborg T 7 d d 4 1 13,7a

5 Illinois Sund – Ohlsson U 3 0 0 d 2 12,8a

6 Likable Heldia – Horpestad T 3 4 4 6 7 12,6a

7 Amazing S.H.* – Tvedt H R 2 5 1 1 d 13,3a

8 Spyglass Hill – Jepson C J 0 4 6 5 2 12,5a

9 Ängens Kryptonit – Andersson M J 3 3 2 2 3 13,7a

10 Elle Joli – Eriksson K 2 5 5 7 4 12,5a

11 Glen Close – Daggert B-E 6 0 2 0 d 13,6a

12 Santiago Kyu – Ceka A 5 5 5 3 1 13,3a

Rankning: 2–12–5–7–1–3–9–4–10–8–11–6.

Kommentar: Förhoppningsvis slipper Final Dream dödens den här gången. Då kan det vara dags för en ny fullträff. Man kan inte klaga på formen på Santiago Kyu i alla fall. Ulf Ohlsson har en

intressant styrning i Illinois Sund. Amazing S.H. gör det bra varje gång. Given kandidat här också. Draget heter Ragazzo da Sopra.

V4-3, LD-1, 2 640 m auto

1 Real Doc – Karlsson A I 3 d 6 8 1 13,8a

2 Dallas S.I.R. – Widell K 6 2 3 8 0 13,6a

3 Island Three – Jepson C J 1 7 0 0 0 13,7a

4 Bouncing Ball O.O. – Andersson M J d k d k k 14,9a

5 Glenn Boko – Goop O 0 3 2 1 2 13,3a

6 Rekord Amok – Eriksson K 0 3 3 d 0 14,5a

7 Cobbys Celeb – Airaksinen P 3 4 1 1 d 14,3a

8 Quantum Blues – Hultman M 7 6 5 6 5 13,7a

9 Donna Dixie – Berglöf E 0 2 0 3 1 14,2

10 Francesco Boko – Jakobsson M d 1 6 0 3 12,9a

11 Perfect King – Ohlsson U 4 2 1 5 d 14,1

12 Fabuleux B.R. – Söderkvist S 1 k 6 0 4 13,6a

Rankning: 5–11–12–6–7–10–9–4–1–3–2–8.

Kommentar: Senast var Glenn Boko ute på V75 och knep andrapriset. Det var med mersmak. Bra förutsättningar här bör betyda goda möjligheter. Intressant debut för sin nye tränare och vi vet sedan tidigare att Perfect King är bra. Utmanar om det stämmer.

V4-4, LD-2, 3 140 m

1 King Zeus – Andersson M J 5 6 0 6 0 15,2

2 Västerbo Starlit – Hultman M 0 0 4 0 0 14,5

3 Fighting Joe – Horpestad T 3 0 1 d 2 14,2

4 Super Benny – Tillman J 5 3 0 3 8 14,7

5 Jagent – Jakobsson M 7 0 d 0 3 14,6

6 Sambuca Knight – Eriksson K 5 d 0 d 5 14,1

3 160 meter

7 Orne As – Ohlsson U 7 4 7 4 5 14,2

3 180 meter

8 Val d’Amour – Berglöf E 0 5 2 0 6 13,8

9 Juliano Rags* – Antonsen G k d 1 0 5 13,1

10 Candor Hall – Goop O 0 1 1 2 0 12,4

11 Lasken Palema – Jepson C J 3 0 6 0 0 13,8

12 Next to None Sib – Gatt R 4 0 0 0 0 13,6

Rankning: 10–9–6–3–11–8–4–12–7–1–2–5.

Kommentar: Det är knappast någon uppgift som skrämmer Candor Hall. Van vid värre motstånd. Juliano Rags har fått ett miljöombyte. Intressant. Givetvis är även Sambuca Knight aktuell.

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 8–1–2 (4–12).

V4-2: 2–12–5–7–1 (3–9).

V4-3: 5–11 (12–6).

V4-4: 10–9–6 (3–11).

90 rader/180 kronor.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 5–11.

LD-2: 10–9–6.

6 rader.