”Jag tänkte: Vad fan är det här?”

När han loggade in igen hade han 726 000 kronor på saldot.

Tomas Hellberg, 29, från Grycksbo i Dalarna gjorde en Top 7 för 24 kronor under söndagen, såg loppet, trodde han sprack och stängde ner ATG-kontot.

Det var jackpott, en så kallad rollerpott, på nya travspelet Top 7 i söndags.

På spelformen ska man försöka pricka in de sju första hästarna, i rätt följd, i ett travlopp, normalt sett V75-5.

Under söndagen blev utdelningen på spelet 725 492 kronor på sju rätt.

En som tog storslam var 29-årige Tomas Hellberg från Grycksbo i Dalarna.

Tomas sprack på sitt V75-system i avdelning fyra och spelade en Top 7-variant då det var jackpott.

– Jag brukar inte köra det så ofta, men nu var det jackpott och jag hade några småslantar kvar på kontot, säger Hellberg till Trav365.

”Helt stört”

Systemet komponerades kvickt och kostade 24 kronor.

Häst efter häst, i rätt ordning, gick in.

– Det var helt stört, säger Tomas och skrattar.

Han spikade storfavoriten Nadal Broline som etta och hade tre hästar som fick komma tvåa, trea och fyra i loppet. På de tre sista placeringarna, 5, 6 och 7 hade han tre spikar.

Allt satt som en smäck, men först förstod inte 29-åringen vad som hänt.

– Jag såg loppet utomhus så jag såg halvdåligt hur det gick in mot mål. Jag trodde att jag sprack och tänkte inte mer på det, men när jag loggade in på kontot igen så hade det rullat in lite fina pengar, vad fan är det här, tänkte jag. Helt osannolikt!

”Köpa en resa till min fru”

Tomas har spelat på trav i några år, mer frekvent på sistone.

Och toppformen verkar ha infunnit sig...

– För två helger sen var vi fyra vänner som fick in V75 och över 200 000 kronor. Då trodde jag att jag vunnit mitt på ett tag, men tydligen inte.

Vad ska du göra för vinstpengarna?

– Det har jag inte funderat så mycket på. Jag har precis gift mig, så jag får köpa en resa till min fru nu, så att jag får fortsätta titta på trav framöver, säger Tomas och skrattar.