Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 meter auto

1 Made Ave Maria – Simberg T 1 5 7 0 1 13,2a

2 Defi’s Victory – Marais M 1 0 1 0 3 13,6a

3 J.F.Sånna – Karlsson I N 1 0 4 3 5 12,3a

4 Take a Toss – Ingves P 6 2 1 1 6 12,4a

5 Bambi Rozz – Andersson M J 1 0 3 3 6 14,1a

6 Pompano Euphoria* – Eriksson K d 1 4 6 0 13,3a

7 Staro Inlines – Eriksson C k 4 7 1 3 13,7a

8 Panz Doubletrouble – Svensson C 1 7 6 3 5 13,0a

9 Mr Gorgonzola – Ottosson D 2 1 4 0 0 13,6a

10 Marjons Julle – Jonsson T 4 4 3 1 1 14,3a

11 Make it Bore – Stolt K 2 2 6 4 d 14,1a

12 Kapten Haddock – Jepson C J 1 4 0 4 d 13,7a

Rankning: 2–6–4–7–5–12–10–3–1–8–11–9.

Kommentar: Trevlig omgång i Vaggeryd den här lunchen, det är framförallt V4-3 som skapar den känslan. Vi inleder med en spik. Defi’s Victory är kanske inte helt på topp för tillfället, men han är klart bästa hästen och har ett perfekt läge. Motbudet, det främsta, heter Pompano Euphoria. Men hon har inte öppnat så bra bakom bilen hittills och kan bli hängande från start.

V4-2, LD-1, 2 140 meter volt

1 Crispi’s Memory – Johansson L-G 0 6 4 d 3 16,3

2 Emmeline Follo – Ingves P 6 0 4 2 2 16,0

3 Önas My – Untersteiner P 4 d 6 6 4 17,6

2 160 meter

4 Rita de Castella – Källgren D 0 3 1 5 2 16,1

5 Diamond Mearas – Eriksson C 3 4 0 7 7 16,5

6 Baja Rosa Akema – Svensson C 4 2 5 0 1 15,8

7 Biata – Jepson C J 1 1 5 0 0 15,5

8 Golden Jubilee – Eriksson K 3 4 d k 3 14,9

9 Chick L.A. – Pettersson R 3 2 0 0 3 15,6

10 Justanothernovaic – Björkman L L 6 7 5 0 1 15,1

11 Höwings Venus – Eriksson T O 0 8 0 3 5 14,8

12 Irena Palema – Jonsson T 5 1 5 4 0 14,7

13 Libellus – Dalborg T 3 1 0 0 3 15,0

Rankning: 6–2–3–11–4–8–7–12–5–1–10–9–13.

Kommentar: Baja Rosa Akema var visserligen tempogynnad senast, men för sammanhanget måste man säga att hon var lysande. Peter Untersteiner har två hästar med på start som kan hota.

V4-3, LD-2, 1 640 meter auto

1 Ari Ben – Jonsson T 1 7 0 4 2 12,0a

2 Starzinner – Untersteiner P 1 1 1 d 2 11,0a

3 Sciacallo O.M.* – Paal W d 7 d k 5 12,5a

4 Pastore Bob – Svensson C 5 d 3 7 1 11,2a

5 Falk on Hill – Eriksson T O 3 0 2 3 3 11,0a

6 Basic Instinct – Christoffersen U 0 1 5 0 0 11,6a

7 Comanche Moon – Lugauer C 1 1 d 4 4 12,3a

8 Ernst Hugo – Andersson P U 0 0 0 5 0 11,6a

9 Mitos Gold – Ingves P 0 5 3 1 5 12,7a

10 Joy for Us – Johansson H 4 4 3 5 2 12,4a

11 Heart Jack – Henriksson J 5 4 0 0 0 12,3a

Rankning: 2–5–4–3–7–9–6–1–8–10–11.

Kommentar: Förmodligen vinner Starzinner det här loppet från perfekt spår, men ska vi ha någon chans på hyggliga pengar får vi försöka fälla honom. Falk on Hill har övertygat i sina tre starter

efter långt uppehåll. Och så ser Pastore Bob fin ut. Han är dessutom startsnabb, önsketänkande att han ska kunna ta sig förbi Starzinner från start?

V4-4, Trio, 2 140 meter volt

1 Rydens Molly – Andersson M J 0 1 d d 2 17,2

2 Loke Cash – Henriksson J 4 1 2 d 0 15,8

3 Aconitum Rich – Karlsson D k 8 0 4 6 17,4

2 160 meter

4 Moas Birger – Knutsson A 0 0 6 6 6 15,4

5 Pondus Millpond – Åkesson P-O 4 2 5 5 7 15,7

6 M.T.Ithaka – Eriksson K 1 0 1 2 0 16,4

7 Symphonic Lincoln – Johansson H 5 0 3 6 0 15,5

8 Zakarov – Jansson R 1 6 3 0 d 14,9

2 180 meter

9 Astoria Ås – Arnqvist P 4 4 0 8 3 15,5

10 Star Keeper – Untersteiner P 3 3 0 6 0 17,8

11 Doutje – Simberg T 0 0 2 4 2 15,4

12 Loc Xavier – Svensson Å 1 0 0 d d 14,3

13 The Next One – Wulcan E 7 d 3 4 6 15,1

14 Surprise Power – Zadel P 2 d 4 4 1 13,5

15 Hat Trick Kemp – Svensson C S 7 7 0 0 7 14,5

Rankning: 14–1–7–6–5–9–11–13–2–8–10–15–12–4–3.

Kommentar: V4-avslutningen är kort och gott öppen.

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 2 (6–4).

V4-2: 6–2–3 (11–4).

V4-3: 2–5–4 (3–7).

V4-4: 14–1–7–6–5–9–11–13–2 (8–10).

81 rader/162 kronor.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 2.

LD-2: 14–1–7–6.

4 rader.

TRIO

Trio, etta: 14.

Tvåa: 1–7–6–5–9–11–13–2.

Trea: 1–7–6–5–9–11–13–2–8–10.

72 kombinationer.