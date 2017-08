Stjärnans storslam: ”Jag är stolt...”

Lennart Reuterskiöld Jr fick uppleva en kväll på galoppbanan som han sent kommer att glömma. Hemmatränaren hade verkligen ställt i ordning sina hästar och dominerade totalt. Han vann de fem första loppen inom V64 och förutom Dorcia och Gold Tyranny vann även Talk My Talk, Spicy Mix och Be My Academy.

Om vi börjar med kvällens två storlopp så hade Dorcia uppvisning när hon vann Svenskt Oaks för Carlos Lopez. I sin senaste start tvålade hon till hingstarna i Svenskt Derby som en jätteskräll, nu var hon storfavorit mot sina kullsystrar och infriade med råge förväntningarna. Dorcia imponerade stort när hon efter en lugn start bidade sin tid i kön innan hon successivt förbättrade sig. Över sista bortre långsidan tog hon sig fram utvändigt om ledaren i sista sväng och tryckte till och tog över ledningen. När hon blev utmanad in på upploppet stack hon bara ifrån till en överlägsen seger.

– Jag är jätteglad och det här kan vara en riktig kanon. Det blev inte alls som vi hade tänkt oss. Loppet blev väldigt uppullat men när de skärpte tempot var Carlos med på noterna. Hon var bästa hästen, sa tränaren Lennart Reuterskiöld Jr som även meddelade att han har anmält Dorcia till Stockholm Cup för att möta de bästa hästarna i den äldre eliten.

Gold Tyranny överlägsen

Cirka 20 minuter senare var det dags igen för nästa fullträff. Gold Tyranny blev trea i Svenskt Derby men nu fick han en storseger när han var totalt överlägsen i Hurricanelöpningen för Fredrik Janetzky. Flera av derbydeltagarna fanns med i loppet och Fredrik Janeztky red en väl avvägd ritt på Gold Tyranny. Efter en lugn inledning kom han fram som tvåa på sista bortre långsidan och tog kort senare över ledningen. Han försvann ifrån till en överlägsen seger före tvåan Perfect For You som gjorde första starten för Hans Adielsson. Därmed blev det 900 000 kronor in till stall Lennart Reuterskiöld Jr bara på de två första loppen.

- Han var fruktansvärt bra men jag måste ge Fredrik en eloge. Det är inte helt lätt att bara steppa in så här med kort varsel men han löste situationen på bästa sätt. En lugn inledning och sedan var Fredrik vaken och var med när tåget gick. Det var bra, sa Lennart Reuterskiöld Jr.

Janetzky stand in – ”Min största seger”

För segerjockeyn Fredrik Janetzky blev det här en mycket speciell afton då han klockan nio på morgonen fick ett telefonsamtal från ”Junior” om han ville komma och rida hästarna eftersom den ordinarie jockeyn Jacob Johansen hade blivit skadad.

– Jag tackar och bockar för chansen jag får. Konstigt nog blev jag inte nervös utan mer taggad istället och kände att jag skulle ta chansen. Det här är utan tvekan min största seger. Jag har ridit i många storlopp utan att nå fram. Redan när vi passerade mål för första gången kände jag att jag hade kontroll på hela fältet. Det här är en riktig klasshäst som gör allting rätt, sa Fredrik Janetzky.

”Hästarna är i superform – jag är stolt

Men det skulle inte vara slut för framgångarna för varken Fredrik Janetzky eller framförallt Lennart Reuterskiöld Jr efter det här. I V64-3 vann Talk My Talk säkert för Jessica Langren. I V64-4, som var Altamiralöpning, slog Fredrik Janetzky till igen på Spicy Mix. Och i V64-5 kom femte raka fullträffen för ”Junior” när Be My Academy spurtade ner alla och vann säkert före stallkamraten(!) Nanodes. Snacka om stor show för Jägersrotränaren.

– Det är jätteskönt att få träna så här fina hästar och jag är jättestolt över min personal och alla som är inblandade i sådana här framgångar. Hästarna är i superform och ryttarna gör sitt jobb och allt flyter på, sa Lennart Reuterskiöld Jr.

Som om inte det här var nog vann även "Junior"-tränade Sandtastic kvällens sista lopp för Fredrik Janetzky. Mannen för kvällen var minst sagt Lennart Reuterskiöld Jr.