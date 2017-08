Stjärnan shoppade för 1,4 miljoner kr

Under måndagen köpte svenska stjärntränaren Timo Nurmos en häst för 1,4 miljoner kronor.

Just nu är det pågår en stor travhästauktion i Sverige, närmare bestämt på Wenngarn, norr om Stockholm.

Under första kvällen, under måndagen, gick 97 unghästar under klubban, 76 av dessa såldes till nya ägare.

Totalt såldes det hästar för 27 120 000 kronor.

Far och son shoppade också loss

Dyrast? Champ Lane, en hingst efter superhästen Bold Eagle som radat segrar i världens tuffaste travlopp Prix d’Amérique och med Citron som mamma.

Prislappen: 1,4 miljoner kronor.

Köpare: Solvallas stjärntränare Timo Nurmos.

– Det var auktionens finaste häst, säger Nurmos till Kanal75.

Utöver Champ Lane så köpte Timo även en häst för 380 000 kronor och en för 120 000 kronor.

Även far och son Peter och Johan Untersteiner shoppade loss rejält på Wenngarn. Peter ropade in hingsten High Roller Sox för 1,2 miljoner kronor.

Johan kontrade med att hosta upp 1,1 miljoner för stoet Someone Special Ås.

”Alldeles för dyr”

Att sprida miljoner på auktioner är en het trend i trav-Sverige just nu. För en vecka sedan slog storhästägaren Lennart Ågren, mannen bakom Svea Ekonomi, till och köpte en en ettårig häst för 3,4 miljoner kronor, den dyraste svenskfödda häst som någonsin sålts på auktion.

– Det var den finaste hästen på den auktionen, men han blev alldeles för dyr, mycket dyrare än jag trodde att han skulle bli, sa Lennart Ågren till Trav365 då.