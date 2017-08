I fjol hade han två hästar med i Svenskt Travderby och blev trea med Day Or Night In.

På onsdag går startskottet för V75 Summer Heat. Det är derbyuttagningar på Jägersro som därmed kryddas av en V75-omgång. V75 fortsätter sedan både torsdag och fredag, och på lördag avslutas det med V75 Summer Heat Grand Final på Bergsåker med Sundsvall Open Trot. Då är det också en Multijackpot där en ensam vinnare kan ta hem 58 miljoner kronor enbart på sju rätt.

Men först gäller alltså onsdag och då körs en av årets mest spännande travkvällar när kvalen till Svenskt Travderby och Derbystoet äger rum. Finalerna körs traditionsenligt första söndagen i september med två miljoner respektive en miljon kronor i förstapris. Topparna i fyraåringskullen finns med på Jägersro och Johan Untersteiner har flera hästar han ska försöka kvala in. I fjol hade han med två egentränade hästar i Svenskt Travderby, Day Or Night In och Gijon där den förstnämnde lyckades bäst med en tredjeplats. I år har han störst förhoppningar på snackhästen Cyber Lane, som inledde karriären med nio raka segrar innan han var blek i V75 i Mantorp. Därefter har han tampats mot årgångstoppen och gjort det med den äran.

– Cyber Lane (V75-2) är nummer ett av mina hästar, inget snack om det. Resultatmässigt har det inte varit någon succé på slutet men han har gjort två riktigt bra lopp i senaste starterna. I Eskilstuna gick han i dödens hela vägen på Diamanten och senast mötte han återigen topphästar och satt sist hela vägen men spurtade riktigt bra i skymundan.

– Han känns väldigt bra och vi har kommit rätt på det nu efter den bleka insatsen i Mantorp där vi inte hittade några fel på honom efteråt. Nu har han fått de genomkörningar han ska ha och jag tycker att formen är på topp.

”Ta ledningen och köra där hela vägen”

Efter seger på 1.11,1 för tre starter sedan då Cyber Lane spurtade ner konkurrenterna från bakspår, beslutade kretsen kring hästen för att stå över Sprintermästaren och istället ställa in siktet helt på Svenskt Travderby.

– I samråd med ägarna bestämde vi oss för att stå över Sprintermästaren. Det är två hårda heat samma dag och hästen har inte gjort så många starter i karriären. Så vi bestämde oss för att gå för derbyt istället, säger Johan.

Vad säger du om uppgiften i V75-2 på onsdag med spår tre bakom startbilen?

– Vi har fått ett jättebra utgångsläge och spår tre är optimalt. Även om jag tycker att hästen är allround så är han så startsnabb att när vi nu har läge så är målsättningen att ta ledningen och köra där hela vägen. När han nu möter årgångstoppen varje gång är det så lite som ska till och hästarna är så jämna. Det är ofta positioner som avgör.

– Jag har inte sämre häst än någon annan på papperet och tror alltid på chans med Cyber Lane. Han kommer att gå barfota runt om nu, precis som näst senast. I övrigt inga ändringar, säger Johan Untersteiner.

”Niky Flax en runner up”

Halmstadtränaren har ytterligare fyra hästar till start i onsdagens V75-omgång. En av dem är Niky Flax som också är med i derbykvalen.

– Niky Flax (V75-3) är en liten runner upp tycker jag. Han har känts bra hela året men har verkligen lyft sig på slutet och har toppform. Han har inte varit med och mött de tuffaste i årgångstoppen men är stark och rejäl så det ska bli spännande att prova nu. Hästen har ett fint utgångsläge men är inte lika startsnabb som Cyber Lane. Jag hoppas att han får en vettig position och då kan han nog vara med i resonemanget om en finalplats. När han var tvåa i V75 för tre starter sedan gjorde han sitt bästa lopp i karriären. Senast vann han hur enkelt som helst. Barfota runt om igen och inga ändringar.

”Gjorde bästa loppet i år senast”

Så här säger Johan Untersteiner om sina övriga tre V75-hästar.

– Cantona America (V75-1) var bra vid segern näst senast men senast galopperade han omotiverat mitt i loppet. Sedan satt han faktiskt fast med krafter kvar. Det är en kapabel häst men han är upp och ner i prestationerna. Vi får köra på chans och realistiskt sätt är det pengar som gäller. Inga ändringar.

– Xperia Knick (V75-4) gjorde sitt bästa lopp för året senast när hon gick i dödens och var trea i försöket till Stochampionatet. Hon börjar komma i form nu och har haft lite svårt att komma upp i samma standard som i fjol då hon var trea i Oaks och fick mycket pengar på sig. Nu känns det som att hästen är på gång faktiskt. Inga ändringar.

– J.H.Mannerheim (V75-7) har tagit två V75-segrar på kort tid och vann finalen senast. Han sköt verkligen till bra när luckan kom och hästen är i full form. Han hade haft problem med sina blodvärden inför senaste starten och han var lite svårbedömd men rätade ut alla frågetecken och det var verkligen ingen fara med formen. Nu möter han tuffare konkurrenter och vi får köra på chans igen. Men de springer inte ifrån honom i alla fall. Inga ändringar, säger Johan Untersteiner.