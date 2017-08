”Jag tror han är en blivande elithäst”

– Jag hoppas att Policy of Truth och Grant Boko kvalar in till Derbyt. Shadow Woodland har tränat bra inför sin återkomst och så tror jag att Nadal Broline kan utmana Propulsion, säger Reijo Liljendahl.

Han selar ut stallets fyra vinstrikaste hästar under veckan.

Solvalla-tränaren har sina fyra bästa hästar i stallet i startlistorna de närmaste dagarna. Samtliga inom V75. Under onsdagen startar kulltopparna Policy of Truth och Grant Boko i uttagningsloppen till Svenskt Travderby. På fredag gör gulddivisionsvinnaren Shadow Woodland en minicomeback efter halsbekymmer. Och på lördag ska Nadal Broline utmana Propulsion och övriga i miljonloppet Sundsvall Open Trot på Bergsåker.

– Det är tacksamt att få träna så fina hästar. Jag har hellre ett kvalitetsstall än en större mängd och har rensat ut en del hästar nu när unghästarna ska in. Efter första halvan av september kommer ettåringarna in i träning och då ökar antalet igen, säger Reijo Liljendahl som just nu har 66 hästar på träningslistan.

”Vettig chans att vinna”

I fjol tog Policy of Truth en imponerande seger i E3-finalen från dödens. Han var sedan ytterst nära att även vinna Svenskt Travkriterium där han blev tvåa. I år har hästen gjort fem starter och tagit två segrar och två andraplatser. Senast var han tvåa bakom Diamanten i ett större fyraåringslopp i Eskilstuna. Nu väntar uttagningslopp till Svenskt Travderby där de två främsta från varje försök går vidare till finalen på Jägersro, söndagen den 3 september med två miljoner kronor till vinnaren. Policy of Truth fick ett perfekt läge med innerspår i sitt försök.

– Policy of Truth (V75-1) har inte startat så många gånger i år då vi har siktat mot de stora loppen under hösten. Innerspåret är ett bra utgångsläge för honom eftersom han är snabb ut och han går på alla distanser. Han gick bra till slut i Eskilstuna i ett lopp som det var dåligt tempo i. Jag tror och hoppas att toppformen sitter där nu, säger Reijo.

– Det är klart att han ska ha en vettig chans att vinna här. Hästen är så bra att han är en av dem som kan vinna Derbyt. Men det är många parametrar som ska klaffa, det gäller inte bara att ha hästen i full form, man måste ha det rätta flytet i loppen också.

– Han har utvecklats till i år men det har de andra toppfyraåringarna också gjort. Bredden på toppen blir bredare och bredare. Vi har många fina hästar i Sverige men Policy of Truth kommer att utvecklas ytterligare och jag tror att han är en blivande elithäst. Han är startsnabb, björnstark och har bra löphuvud.

”Han kan vara med i Derbyt”

Reijo Liljendahl har även med Grant Boko i derbykvalen och även han tillhör kulltoppen. I fjol vann Grant Boko bland annat finalen i Breeders Crown och i år har hästen varit med i både Kungapokalen och Sprintermästaren.

– Grant Boko (V75-3) har varit med i två stora finaler och gjort det bra men haft besvärliga utgångslägen. Han var tvåa i försöket till Kungapokalen och missgynnad av hård bana då. Sedan galopperade han när han var gott gåendes i finalen. I Sprintermästaren gjorde han två riktigt bra lopp från dåliga lägen. Så hästen har gjort det bra utan att få sätta pricken över i:et, säger Reijo.

– Nu har han inte startat på ett tag och jag har kört ett skarpare rundbanejobb hemma efter 1.18 full distans. Hästen känns stark och gick även ett lättare jobb i dag (måndag) och kändes fin. Nu har han bakspår igen men blir det inte alltför mycket krångel kan han vara med i Derbyt. Vi maxar allt med båda hästarna och de tävlar barfota runt om och i jänkarvagn. När det är derbykval gäller det att inte spara på något.

”Var sjuk i Finland”

Om vi sedan hoppar vidare till fredagens V75-tävlingar på Bergsåker är det dags för en annan av Reijo Liljendahls topphästar att starta. Det är Shadow Woodland som startar i den andra V75-avdelningen från spår fyra bakom bilen över kort distans. Shadow Woodland började med två raka segrar i år, årsdebuterade med att vinna i Gulddivisionen, men senast var han inte som bäst i ett storlopp i Finland.

– Shadow Woodland (V75-2) var tyvärr sjuk och hade en halsinfektion i Finland. Vi kollade upp honom innan vi åkte och då såg allt bra ut men sedan i loppet var han katastrofdålig. Det är bara att glömma det och sedan han blev frisk har han tränat på hemma. Jag har kört 1.18 full distans och hästen känns bra, stark och rejäl. Han är jäkligt startsnabb och även om det finns några startsnabba hästar innanför så måste jag tro att han har vettig chans. Barfota runt om.

Du har även en fin treåring till start på fredag, Evazan Am i V75-4 från spår nio som har tagit tre segrar på fem starter. Chanserna där?

– Evazan Am (V75-4) är en jättebra häst som vi siktar mot Kriteriet med och har matchat för höstens stora lopp. Han gick otroligt bra i Eskilstuna när han vann näst senast men gången efter krånglade det för honom i Mantorp. Hästen har ingredienserna som en bra häst ska ha och möjligen blir det lite lättare balans nu. Jag tror att vi tar bort sulorna och kanske att vi kör barfota bak också.

”Inga ändringar”

Reijo Liljendahl avrundar på lördag genom att sela ut sin stjärnhäst Nadal Broline i Sundsvall Open Trot. Detta i en omgång som kryddas av en stor jackpot då det är V75 Summer Heat Grand Final och en ensam vinnare kan ta hem 58 miljoner kronor enbart på sju rätt. Nadal Broline kommer från seger i ett enklare gäng och har innan dess tampats mot de bästa i Årjängs Stora Sprinterlopp och Norrbottens Stora Pris där han blev fyra i båda loppen. Nu har han spår nio i Sundsvall Open Trot.

– Nadal Broline (V75-6) vann på ett bra sätt med mycket krafter kvar senast efter ett snabbt slutvarv. Han hade tussarna kvar och har känts fin efteråt. Han har fått ett nästintill idealiskt utgångsläge med spår nio och rygg på en väldigt startsnabb häst (Oasis Bi). Han sitter direkt i andraspår och det känns bra. Jag hoppas att det blir ett vettigt underlag på Bergsåker för hästen kräver bra med fäste. Jag tror nog att han är en av de som kan vinna loppet. Propulsion har varit jäkligt imponerande men Nadal var inte så långt efter honom i Boden och då var han heller inte helt kurant den dagen och hade lite problem med halsen. Så jag hoppas att vi kan plocka de tiondelarna på lördag istället. Barfota runt om och inga ändringar, säger Reijo Liljendahl.

Till sist, du har även med Calle Laday i V75-7 på Bergsåker på lördag. Chanserna där?

– Calle Laday (V75-7) gick faktiskt bra på Romme senast. Det gick sakta mitt i loppet och snabbt sista sexhundra metrarna ute i spåren. Innan dess hade han två raka och hästen är på väg mot toppformen. Han står egentligen ganska hårt inne i Bronsdivisionen men har kvaliteter att hävda sig mot de bästa och visade i fjol att han duger i V75. Han är gynnad av 2600 meter och jag tycker inte att han är helt chanslös. Barfota fram som vanligt.