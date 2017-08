Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 m auto

1 Yakari – Nyberg T d 4 5 3 5 18,2

2 Chambaldi du Mirel* – Björklund M H k 4 1 7 3 18,3a

3 Oracle d’Inverne – Olofsson H 0 k 4 6 6 15,9a

4 Livarot – Eriksson S k 1 0 1 17,9a

5 Mooncake – Marklund L 4 2 d 0 0 16,9

6 Devour Ås – Nilsson R 5 d 3 4 4 15,5a

7 Cash in B.N. – Särkiniva J 5 7 5 8 2 15,6a

8 Kasper Sånna – Engfors J 2 3 7 d 2 15,8a

9 Lucky Chucky Star* – Östman J 5 3 0 0 0 16,5a

10 Rainbow Qbin – Lundberg P 2 4 0 3 7 17,1a

11 Jetline – Westerberg N 0 d 1 3 5 15,9

12 Vincent Caprese – Viklund M k d 3 1 0 16,9a

13 Staro Jahre – Månsson C 3 0 4 1 8 16,1a

14 Place Your Bets – Alamäki J 0 4 0 0 3 16,4a

15 Talk to the Hand – Norberg J 1 1 0 k 7 15,7a

Rankning: 4–11–2–6–8–13–15–7–12–10–5–1–9–3–14.

Kommentar: Vinst direkt i debuten för sin nya tränare och Jesper R Milsson måste vara nöjd med Livarot. Fint startspår och det ser ut att finnas en del kvar av ta av också. Var inte tomt i mål senast. Det kanske inte blir en defileringsseger men chansen är ändå god.

V4-2, 2 140 m

1 Art Nattfari* – Wikström P 0 3 3 3 4 24,3

2 Stilig – Eriksson J 7 5 0 4 4 25,1

3 Rote Jon – Carre J 0 0 3 6 4 24,5

4 Brödsjö Odin – Månsson C 0 0 5 0 5 23,6

5 Tysvär Pål – Östman J d 7 4 5 0 26,6

2 160 meter

6 Guli Storm – Andersson G 2 4 1 1 2 24,5

7 Tangen Didrik – Norberg J d 5 0 7 0 24,4

2 180 meter

8 Torpa Glad – Simonsson F 0 6 3 2 0 23,2

9 Myr Faksen* – Olofsson H 0 3 0 4 1 22,3

10 Farmfurir – Lindqvist O A 6 5 0 0 0 23,3

Rankning: 6–9–1–3–8–7–4–2–10–5.

Kommentar: Mycket möjligt att det här helt och hållet står mellan Guli Storm (duktig senast, stark form, lämplig uppgift) och Myr Faksen (på gång rent formmässigt, gynnas av att det inte är så många med i loppet) men jag vill faktiskt också ha med både Art Nattfari (testar nog att dra på i ledningen, kan bli intressant) och Rote Jon (inte fått till det på ett tag, men kan nog bättre).

V4-3, LD-1, 2 640 m auto

1 Cemonroc de Coeur – Björklund M H 0 6 3 2 4 14,9a

2 Bill Bailey – Melander M 3 7 0 0 0 14,6a

3 Impress It* – Alapekkala K 3 4 0 8 3 15,0a

4 E.V.Blue Dream* – Granath T 0 6 5 4 5 14,1a

5 Sedelpressen – Olofsson H 1 6 0 6 3 15,7a

6 Eastwood Sisu – Ohlsson U 4 6 6 2 6 15,8a

7 Sahara Crack It* – Jaara M d 2 2 0 1 14,2a

8 Red Raider* – Kalaja T 3 4 2 2 0 16,5

9 Cobbys Moonwalker* – Korpela A 4 3 4 0 0 15,1

10 Barolo – Lindqvist O A 0 5 7 5 0 15,4

11 Emma Boko* – Niemelä T 3 5 0 3 3 13,4a

12 Freedom Band – Eriksson S 0 4 2 6 3 15,2a

13 Gretzky Boko – Norberg J 1 0 4 1 2 15,3a

14 Humbaba – Renman M 6 4 1 1 2 15,5a

Rankning: 13–7–14–3–8–1–6–11–5–12–10–9–4–2.

Kommentar: Om Gretzky Boko är så väl förberedd som man kan förvänta sig har han givetvis en toppchans. Kapacitet som räcker och blir över. Lopp i kroppen på Sahara Crack It och då blev det seger. Motbud. Trion Humbaba, Impress It och Red Raider?

V4-4, LD-2, 2 140 m auto

1 From the Mine – Melander M 1 1 1 d 2 15,3a

2 Simon Showtime – Suopanki V 1 1 5 5 5 13,4a

3 Stuart Little – Engfors J 4 d d k 1 15,5a

4 Rent a Tent – Eriksson S 8 3 2 2 1 15,1a

5 On Va Voir* – Jaara M d 4 6 3 1 14,1a

6 Execute – Nilsson R 5 4 2 7 0 14,5a

7 Shakira Degli Dei – Fredriksson G 6 0 0 6 3 14,2a

8 Big Believer – Lindqvist O A 2 1 0 4 5 14,7a

9 Tommaso America – Ohlsson U 3 0 0 4 6 11,8a

10 Carro’s Gift* – Joki P 6 4 2 4 1 14,0a

11 Rally Esset – Östman J d 0 0 d 1 12,7a

12 Jim Sånna – Olofsson H 1 6 4 0 6 13,8

13 Loving You Deeply* – Kalaja T 6 7 2 0 0 12,6a

14 Victory Brodde – Eriksson J 5 4 3 3 2 14,1

15 French Target – Lundberg P 0 0 4 2 0 13,6a

Rankning: 1–11–5–4–10–14–12–15–13–3–2–7–8–9.

Kommentar: Med genomköraren senast ska From the Mine kunna påbörja en ny segerrad. Rally Esset verkar inte ha tagit skada av miljöombytet precis. On Va Voir kommer från seger. Formen är strålande på Rent a Tent och Carro’s Gift är definitivt ett bud.

Systemförslagen

V4

V4-1: 4 Livarot (11–2).

V4-2: 6–9–1–3 (8–7).

V4-3: 13–7–14–3–8 (1–6).

V4-4: 1–11–5–4–10 (14–12).

100 rader/200 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 13–7–14.

LD-2: 1–11.

6 rader.