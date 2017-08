– Jag ska göra allt för att hålla den statistiken, säger Per Lennartsson till Trav365.

Eskilstunas Per Lennartsson har lyckats väldigt väl på V75 under 2017.

Proffstränaren Per Lennartsson vann V75 så sent som i lördags på Romme med Order to Fly – i dennes Gulddivisionsdebut.

För de som gillar att hålla koll på statistik var det dock inte överraskande, så överraskande som oddstavlan visade – drygt 18 gånger pengarna.

Per Lennartsson har lyckats väldigt väl på V75 under 2017. 17 V75-starter under året har inneburit sju segrar och ger en segerprocent på vassa 41 procent.

Under lördagen kan Lennartsson bättra på den statistiken ytterligare då han startar 7 Cab Hornline (V75-2).

”En helt annan koll”

– Jag ska göra allt för att försöka hålla den statistiken, det är helt galen statistik med tanke på att vi inte har så mycket hästar längre, säger Per Lennartsson till Trav365 och fortsätter:

– Hästarna har gått ruskigt bra, sedan har jag haft stolpe in med många, som med Order to Fly till exempel.

Kan du utveckla?

– Han krigade ju på länge på V75 utan att lyckas vinna, men i år har han vunnit tre V75-lopp och i samtliga lopp så har det blivit väldigt passande kört för hans del med snabbare förstavarv än segertid, och med sådana lopp så kan han slå de flesta hästar. Mina hästar är annars i bra ordning och vältränade och springer hela vägen hem och det är väl det som krävs på V75, säger Per Lennartsson och fortsätter:

– Sedan har jag inte så stort stall längre och det gör att jag kan ha en helt annan koll, jag kan sätta hästarna i den författning som krävs inför varje V75-lopp och de är viktig att ha formtoppade hästar när man tar ut dem på V75.

”Trivs bättre utan rygg”

Vad tror du om 7 Cab Hornline (V75-2)?

– Det är på förhand en bättre segerchans än många av de hästar som jag lyckats vunnit med på V75 i år och ur det perspektivet så är det väl toppchans, men riktigt så enkelt är det inte, skrattar Lennartsson och fortsätter:

– Han känns som han brukar göra i träning och man ska inte dra så stora växlar av senaste loppet, det mesta var emot oss då med bakspår och skitig bana och varken häst eller kusk var speciellt inspirerade då.

Tankar om loppet?

– Det är andra förutsättningar nu med framspår, även om spåret är lite väl långt ut bakom startbilens vingar för att det ska vara rejäl vinstchans. Om han är lika bra som på Bergsåker när han gick utvändigt på en 10-tid så kan vi matcha dem, även om det väl är 95 procent chans att vi hamnar utvändigt. Men jag tycker han går bäst utan rygg för i rygg så tar han inte riktigt i på samma sätt och vi laddar vad som går så får vi se om han orkar hela vägen. Jag kommer låta min häst springa på ordentligt om han får chansen, säger Per Lennartsson.