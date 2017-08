Satte ’omöjliga’ tipset – tog hem 8 miljoner

Då jublades det ändå i Stockholm. Spelaren lyckades pricka in sex rätt och det ”omöjliga” Boost-numret.

Ingen spelare fick sju rätt på V75 under fredagen.

Det blev en svårlöst omgång för V75-spelarna under fredagen på V75.

Ingen av landets spelare satt med en kupong med alla sju rätt, av de totalt 348 000 inlämnade systemen.

Utdelningen på sex rätt landade på 20 689 kronor och på fem rätt blev det 856 kronor.

Tre storskrällar

En spelare i Stockholm fick ändå jubla rejält. Spelaren, som lämnat in ett system på nätet för över 2 000 kronor, lyckades pricka in sex rätt plus det rätta Boost-numret, 075. Då multiplicerades spelarens vinst med 100. I stället för 80 579 kronor landade över åtta miljoner på spelarens konto.

Bland fredagens vinnare återfanns bland annat tre storskrällar:

V75-1: 8 Forune Teller, 5 %, vinnarodds: 14,14

V75-2: 6 Bandit Hornline, 1 %, vinnarodds: 30,45

V75-7: 6 Feria de Mayo, 4 %, vinnarodds: 13,97.

”Det är spelhysteri”

Tack vare jackpott under V75-omgångarna onsdag, torsdag och fredag, väntar en multijackpott under lördagen då V75 avgörs på Bergsåker, med bland annat SM för kallblod och miljonloppet Sundsvall Open Trot. En ensam vinnare kan ta hem 77 miljoner kronor, i så fall tidernas högsta vinst på spelformen i Sverige.

”Det är guldfeber och spelhysteri inför lördagsomgången på Bergsåker. Se det som en manifestation för världens bästa spel”, skriver Sportbladets travkrönikör Mattias Karlsson inför spel- och travfesten inför uppskattningsvis 20 000 besökare.

V75 under lördagen startar klockan 16.20.

