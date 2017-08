Drog in 2,3 milj – skapade hysteri

I förra veckan var det riktig V75-kavalkad. Spelformen kördes fem dagar i sträck och eftersom det skrälldes en hel del – byggdes det upp en rejäl jackpott. Inför lördagen hade den vuxit till 81 miljoner kronor, vilket skulle innebära nytt rekord för en ensam vinnare.

Men så blev inte fallet utan potten delades. Den som tog hem störst del av kakan var Oda Spelbutik i Kiruna – en butik som i folkmun kallas för ”rosavita kiosken”. Tack vare en vass spelläggare fick 42 (tio andelar såld 4,2 gånger) Kirunabor in nästan 56 000 kronor på sina konton.

– Folk är jätteglada. Att det blev en så stor vinst på en så pass liten insats (298 kr/andel) är ju jättekul. I går var ungefär hälften av andelsspelarna inne – så vi hade en vinstutdelning på över en miljon på bara en dag.

”Filar hela veckan”

Systemet som vann går under namnet ”Gästspelet” och gästen som stod för det heter Mikael Winsa.

– Det är en populär tippare som lyckats ganska bra. Han drog faktiskt in en storvinst i våras också. Han filar på systemet hela veckan och vi försöker att lämna in det så sent som möjligt – så att han har den senaste informationen.

Satt du och tittade på loppet?

– Ja, jag är så nördig att jag alltid kollar. Men nu var det riktigt roligt efter fjärde loppet. Eftersom vi hade trean i V75-4 (tvåprocentaren 3 Ellieann) så blev det spännade.

”Då fattade vi vidden”

Och när förstod du att det blev storvinst?

– Jag hade full koll, men exakt hur mycket vi vann visste vi inte. Men vi förstod att det skulle bli ganska bra pengar. Efter tio minuter såg vi hur mycket det blev, sen ringde ATG och då fattade vi vidden.

Hur har reaktionerna varit?

– Vi bor ju i en liten stad, så många får reda på det snabbt – vi blev nedringda gång på gång av folk som var jätteglada. Och herregud vad vi fått förfrågningar om det finns andelar till nästa lördag. Det blir ett stort lyft för butiken med sådana här vinster.